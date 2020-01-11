Як повернутися до нормального життя після свят

Так званий синдром Нового року характеризується тим, що ви приймаєте рішення почати з першого січня нове життя. Тоді ж ви укладаєте цілі на наступний рік, а потім усе ніяк не можете почати реалізовувати бажане. Перші труднощі трапляються на етапі повернення до звичного ритму після свят, коли час вийти на роботу та відновити режим дня.

Перші робочі дні уже позаду – вони були складними, адже ви подумки ще в анабіозному стані. Вам хочеться спати довше, гуляти допізна та максимально відсторонитися від робочого ритму.

Поверніться із відпустки на день раніше. Так у вас буде час розібратися зі справами, які накопичилися за час вашої відсутності та не переносити усе на перший робочий день.

Не набирайте обертів з першого ж дня на роботі. Присвятіть час тому, аби увійти в курс справ, та не звинувачуйте себе, якщо не маєте сил працювати. Не залишайтеся на роботі довше, лише якщо вам здається, що мусите відпрацювати більше тому, що були у відпустці.

Середа видається більш сприятливим днем для активної роботи, аніж понеділок. По-перше, ви вже приймете той факт, що свята закінчилися. По-друге, ваш організм та зокрема мозок налаштується на роботу.

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Окрім бажання працювати, важливими є можливість та готовність взятися за роботу. Про те, як відновити сон та вийти із післясвяткової апатії читайте тут.

Згадайте про режим харчування, особливо, якщо його сильно порушила святкова “дієта”. Не обов’язково сідати на сувору дієту або робити детокс – спробуйте повернутися до того стилю харчування, який був у вас до свят.

Більше рухайтеся. Активний спосіб життя допоможе зберегти здоров’я і, до того ж, пізніше буде легше повернутися до роботи. Відновіть заняття спортом – це додасть регулярності у ваш життєвий ритм.

Налагодьте режим сну. Під час свят він часто збитий, адже ви можете лягати спати і прокидатися пізно. Не варто у перший же робочий день встановлювати будильник на шосту ранку. Робіть це поступово та щодня корегуйте свій режим на пів години.

Якщо ви відвідуєте мовні курси, танцювальні групи, граєте у футбол, ведете дебати, займаєтеся волонтерською діяльністю тощо, повертайтеся до справи. Звичні для вас події допоможуть вам відновити внутрішні сили та баланс, втрачені під час святкових канікул.

Зазирніть у свої “внутрішні шафи”, аби позбутися зайвого. Якщо ви маєте відчуття незавершеності, ніби ще не час братися до роботи і виходити зі стану кокона, подумайте, що вас стримує і не дає крокувати вперед.

Новини Як розвантажитися після новорічних свят

Facebook Уляни Супрун

Аби дні повернення до робочого ритму не здавалися пеклом, заведіть собі ритуали підтримки. Віднайдіть щось своє, що буде вас тонізувати та допоможе розмежувати свята і роботу та окреслити, що почався новий період. Комусь підходить просто зібрати звечора весь одяг на роботу/навчання, прибрати житло, щоби “прогнати” святковий дух, а хтось, навпаки, може і справді символічно попрощатися зі святами – прибрати з холодильника усі залишки їжі, які залишилися ще зі столів.

Не все вдаватиметься перші дні після відпочинку, та не звинувачуйте себе в цьому. Людській психіці притаманне чергування напруження та задоволення. Задоволення людина схильна розтягувати, а напруження – відстрочувати.

Починайте з малого. Найголовніше: починайте прибирати оселю та робоче місце від новорічних прикрас, приглушуйте різдвяну музику та завершуйте розпаковувати подарунки від близьких. Наступні свята уже скоро, треба не лише починати готуватися до них, а й піклуватися про себе та свій емоційний стан.

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