Як потрапити до лікаря без декларації: в Україні почали діяти нові правила

З початком квітня в Україні вступають у силу нові правила медичного обслуговування. Так, пацієнтів без підписаної декларації з сімейним лікарем не допускатимуть до прийому в поліклініках.

Журналісти провели експеримент, який довів, що система вже почала працювати. Відмовити в обслуговуванні без договору не можуть лише в критичному випадку. Зокрема, в Києві до лікаря без декларації потрапити ще можна, проте вимагати її підписання від пацієнта будуть до останнього, передає ТСН.

Так, якщо документів немає, рішення про прийом приймає лікар. Водночас ще треба пройти чергу, яку вже обходять ті, хто має підписаний договір і зареєструвався онлайн на певний час.

"Дніпро Час"

Журналіст зміг дістатися до лікаря тільки через три години, однак медика цікавила зовсім не хвороба пацієнта, а документи – він наполягав на декларації.

Огляд таки зробили, але нагадали, що пацієнт не виконав умов прийому і повинен підписати необхідні документи.

В інших поліклініках потрапити до терапевтів взагалі вже нереально, тому що весь їхній день розписаний серед пацієнтів із деклараціями і на інших хворих часу просто не залишається, йдеться в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення Кабінету міністрів України про обмеження доступу до придбання ліків запрацює приблизно в кінці 2019 – на початку 2020 року. Ці заходи будуть впроваджувати разом зі введенням електронної системи e-health.

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