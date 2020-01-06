Як полегшити похмілля: лікар-нарколог розповів про ефективний детокс

Класичний розсіл – один з найбільш ефективних способів пом'якшити похмілля після свят і прискорити виведення токсинів з організму.

"Розсіл – як кажуть, "напій завтрашнього дня" – дійсно допомагає", – підтвердив в ефірі ObozTV лікар-нарколог Юрій Пакін, коментуючи способи детоксу, покликані полегшити наслідки зловживання алкоголем.

Медик пояснив, що в розсолі міститься бурштинова кислота, яка входить до складу більшості аптечних антипохмільних препаратів, а також безліч вітамінів і мікроелементів.

"Алкоголь "витягує" на себе велику кількість вітамінів і мікроелементів, вступаючи з ними в різні сполуки, тому наступного дня це треба компенсувати", – зазначив Пакін.

Він додав, що у випадку похмільного синдрому необхідно пити якомога більше рідини. Крім розсолу, це може бути вода, соки, морси.

"Сорбенти тут також дуже доречні, оскільки під час святкового заходу, як правило, людина не тільки перепила, але ще і переїла. А це значить, що в шлунково-кишковому тракті накопичилося безліч речовин, які не встигли обробитися ферментами. Вони там вже зайві. За допомогою сорбентів їх потрібно видалити і вивести назовні", – наголосив фахівець.

Симптоми похмілля зазвичай виникають наступного дня після вживання алкоголю imgur.com

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