Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Як подорожувати безпечно для здоров'я: Супрун дала поради

1.1тЧитати матеріал російською

Підготовка до довгоочікуваної відпустки полягає не лише у купівлі квитків та бронювання номерів у готелях. Дуже важливо подбати і про своє здоров'я у новій країні.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала детальну медичну пам'ятку для туриста.

Новини
Раннє старіння і сліпота: Супрун назвала небезпеку кисневих коктейлів

Найпоширенішими загрозами у подорожах, за її словами, є:

"діарея мандрівника"

Її можуть викликати нова їжа, вода і навіть довкілля, а точніше мікроорганізми, серед яких ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії або віруси;

комахи

Йдеться про комарів, кліщів, деяких мух, які переносять небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт тощо.

дикі тварини

Це природний резервуар збудників багатьох хвороб, таких як сказ, чума, пташиний грип, віруси Марбург і Ебола.

дорожня аптечка

дорожня аптечка

7ya.ru

Супрун також дала поради, як у відпустці насолоджуватися відпочинком із мінімальним ризиком для здоров'я:

— плануючи поїздку, дізнайтеся про можливі інфекційні ризики в даному регіоні;

— уточніть у лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення, а також подбайте про медичне страхування;

— збираючи необхідні ліки дорожньої аптечки (знеболювальні, антисептик і засіб для захисту від сонця), враховуйте не лише стан вашого здоров'я, а й санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні, де будете відпочивати;

— пийте воду тільки у пляшках, якщо такої можливості немає, воду потрібно кип'ятити;

— не ковтайте воду в басейні, оскільки в ній можуть бути небезпечні мікроби;

— уважно читайте попереджувальні таблички і дотримуйтесь правил;

— тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких, у разі укусу негайно зверніться по медичну допомогу;

— подбайте про захист від комах, змій і кліщів, вибираючи одяг, який максимально закриває тіло;

— не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги в установах, які не викликають довіри, оскільки через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B і С;

— не забувайте регулярно мити руки і дезінфікувати свій мобільний телефон;

— будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами;

— реакція нашого організму на різку зміну часового поясу називається десинхроноз, до цього стану можна підготуватися заздалегідь шляхом поступової адаптації до нового режиму.

Раніше MedOboz повідомляв, що Супрун розповіла про різницю між ліками в уколах і таблетках.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Уляна Супрун
Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Вишневская Даша
Вишневская Даша
Спаси6о тому, ктo пoкaзал мнe прeкpacный сaйт http://difimas.com/45bi1j4 Пpoстo пpoйдя опpоc полyчилa почти пoлугoдовую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, пока есть возможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини