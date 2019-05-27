Як подорожувати безпечно для здоров'я: Супрун дала поради

Підготовка до довгоочікуваної відпустки полягає не лише у купівлі квитків та бронювання номерів у готелях. Дуже важливо подбати і про своє здоров'я у новій країні.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала детальну медичну пам'ятку для туриста.

Найпоширенішими загрозами у подорожах, за її словами, є:

— "діарея мандрівника"

Її можуть викликати нова їжа, вода і навіть довкілля, а точніше мікроорганізми, серед яких ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії або віруси;

— комахи

Йдеться про комарів, кліщів, деяких мух, які переносять небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт тощо.

— дикі тварини

Це природний резервуар збудників багатьох хвороб, таких як сказ, чума, пташиний грип, віруси Марбург і Ебола.

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Супрун також дала поради, як у відпустці насолоджуватися відпочинком із мінімальним ризиком для здоров'я:

— плануючи поїздку, дізнайтеся про можливі інфекційні ризики в даному регіоні;

— уточніть у лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення, а також подбайте про медичне страхування;

— збираючи необхідні ліки дорожньої аптечки (знеболювальні, антисептик і засіб для захисту від сонця), враховуйте не лише стан вашого здоров'я, а й санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні, де будете відпочивати;

— пийте воду тільки у пляшках, якщо такої можливості немає, воду потрібно кип'ятити;

— не ковтайте воду в басейні, оскільки в ній можуть бути небезпечні мікроби;

— уважно читайте попереджувальні таблички і дотримуйтесь правил;

— тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких, у разі укусу негайно зверніться по медичну допомогу;

— подбайте про захист від комах, змій і кліщів, вибираючи одяг, який максимально закриває тіло;

— не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги в установах, які не викликають довіри, оскільки через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B і С;

— не забувайте регулярно мити руки і дезінфікувати свій мобільний телефон;

— будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами;

— реакція нашого організму на різку зміну часового поясу називається десинхроноз, до цього стану можна підготуватися заздалегідь шляхом поступової адаптації до нового режиму.

Раніше MedOboz повідомляв, що Супрун розповіла про різницю між ліками в уколах і таблетках.

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