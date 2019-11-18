Як не захворіти взимку: лікар дав важливі поради

Шапку і шарф взимку одягати зовсім необов'язково – у деяких випадках вони можуть навіть нашкодити здоров'ю. Також нічого страшного немає в тому, що люди вбирають укорочені штани в холодну пору року.

Таку заяву зробив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі УНН. На запитання, чи потрібно взимку носити теплі шапку і шарф, він відповів негативно.

"Вони можуть навіть заважати, якщо перегрівають. Наприклад, дітей перегрівають. Небезпека більша – коли одягають тепліше, адже діти рухаються", – зазначив експерт.

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За його словами, не потрібно закривати одягом дихальні шляхи. У період холодів краще загартовуватися, особливо під час провітрювання приміщень. Це буде допомагати організму протистояти застуді.

Стойка прокоментував звичку молоді робити "підкати": "Тут залежить від схильності тепло одягатися. Це не критично. Особливо, якщо людина швидко ходить".

У зимовому взутті головне – щоб підошва була товстою, а темп руху відповідав типу взуття. Наприклад, для бігу потрібно одягатися так, наче на вулиці на 10 градусів тепліше, аніж насправді.

Стойка також пояснив, чим може загрожувати звичка не досушувати волосся.

"Це важливий момент. Це як промокнути під дощем. Від дощу все може навіть ускладнитися. Наприклад, якщо дощ і вітер – можна отримати сильне переохолодження. Треба знайти можливість висушитися або переодягнутися в теплому приміщенні", – підсумував експерт.

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