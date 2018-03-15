Як лікарю стати популярним завдяки "Обозревателю"

Проект "МедОбоз", який стартував на топовом українському сайті "Обозреватель" майже рік тому, вже збирає понад 100 тисяч відвідувачів в день.

"МедОбоз" пропонує лікарям вигідну співпрацю.

Що потрібно знати про "МедОбоз"

Кожен день його на сторінках з'являються ексклюзивні новинні матеріали, а його довідники про хвороби, симптоми, ліки і інструкції до них регулярно поповнюються новою інформацією.

Особливість ресурсу в тому, що його відвідують люди, які цілеспрямовано шукають інформацію про здоров'я, і часто хочуть задати конкретні питання. І завдання "МедОбоза" - дати можливість отримати відповіді на них.

Крім сервісів і довідників, "МедОбоз" запустив в роботу лікарську онлайн-консультацію. На сьогоднішній день це самий активно зростаючий розділ сайту "Обозреватель", що надає можливість безкоштовно отримати фахову відповідь дипломованого лікаря на питання, що цікавить.

Як лікар може безкоштовно стати відомим завдяки сайту "Обозреватель"?

"МедОбоз" - сервіс, який дає можливість надавати консультації онлайн кожному дипломованому лікарю, незалежно від спеціалізації, досвіду роботи, міста і навіть країни проживання.

Ви зможете вказувати своє справжнє ім'я і місце роботи. Це дозволить вам рекламувати себе, свій досвід і свою клініку на сайті "Обозреватель" абсолютно безкоштовно.

Для цього всього лише необхідно пройти РЕЄСТРАЦІЮ на сайті, а після її затвердження ви зможете подавати заявку на надання консультації по своїй спеціальності.

Нагадуємо: на даний момент реєстрація абсолютно безкоштовна!

Після того, як заявка буде розглянута (зазвичай це займає 2-3 дні), ви зможете давати онлайн-консультації, а також запросити звернутися до вас пацієнта на особистий прийом. До того ж, форма власності вашого медустанови не має ніякого значення - вона може бути як комунальною, так і приватною.

Дана пропозиція особливо актуально зараз, коли медична реформа, що проводиться в країні, збільшує персональну роль і відповідальність лікаря. Передбачається, що заробітна плата доктора буде залежати від кількості прийнятих пацієнтів. У зв'язку з цим зростає важливість хорошої репутації як доктора, так і клініки, в якій він працює.

Таким чином, відповівши на питання пацієнта, лікар отримує можливість безкоштовно прорекламувати себе на топовом сайті країни, який читають більше 1 мільйона людей щодня!

І чим більше ви даєте відповідей онлайн, тим вище ваш особистий рейтинг на сервісі "МедОбоз", тим краще репутація серед колег і пацієнтів і тим більше людей прийдуть саме до вас на прийом в реальному житті.

Раніше зареєструєтесь і почнете консультації - більший рейтинг заробите.

Відповідаючи на питання потрібно пам'ятати: відповідь має бути висококваліфікованою, стриманою і корисною. Він повинен дати пацієнту простий і зрозумілий план подальших дій.

І що особливо важливо: ваш відповідь не повинен завдати шкоди здоров'ю!

Дорогі колеги! Подбайте про свій добробут уже зараз - просто пройдіть реєстрацію.

Раніше "МедОбоз" пропонував лікарям працювати разом.