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Як коронавірус розійшовся по світу: учені із США наблизилися до розгадки

9.3т
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Розповсюджуючись по світу, коронавірус потроху мутує. Ці мутації не викликають занепокоєння і поки не роблять вірус більш чи менш небезпечним. Але з їхньою допомогою вчені можуть відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини і в яких місцях земної кулі це відбувалося.

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Як пише The Verge, дослідженнями у цьому напрямку займається синтетичний біолог із Ginkgo Bioworks Патрік Бойл.

"Якщо ми ідентифікуємо новий кластер спалаху в одному стані, то виникає питання, чи пов'язаний він із попереднім кластером. Невеликі мутаційні зміни можуть допомогти нам з'ясувати, чи пов'язані вони", – каже вчений.

Відомо, що коронавірус складається з близько 29 000 будівельних блоків генетичного матеріалу, званого нуклеотидами. Дослідники можуть взяти зразок вірусу і прочитати повну послідовність цих нуклеотидів. У більшості випадків послідовність буде однаковою в кожному зразку.

Але вірус копіює себе в організмі людини, й іноді він може помилятися, замінюючи один або два нуклеотиди на інші. Версія вірусу з цими змінами може бути передана, коли одна людина заражає іншу.

Отже, завдання вчених полягає в тому, щоб відтворити карти, які показують, як вірус перейшов від носія до носія. До того ж успішні випадки виявлення таких зв'язків уже є.

Коронавірус

Коронавірус

timeua.info

Наприклад, вірусолог із Дослідницького центру раку Фреда Хатчінсона Тревор Бедфорд зміг пов'язати випадок COVID-19, діагностований 27 лютого у Вашингтоні, з випадком, який був діагностований в кінці січня в тому самому штаті. Це вказує на те, що вірус циркулював локально і не виявлявся весь цей час. Також це підтвердило, що випадок у січні викликав спалах захворювання, яке поширилося серед населення на цій території.

Інші штати США починають виконувати таку саму детективну роботу, використовуючи генетичні послідовності, щоб з'ясувати масштаби і локалізацію спалаху коронавірусу.

Так, вже зараз аналіз дев'яти зразків вірусів, зібраних у Коннектикуті, показав, що деякі з них були пов'язані з вірусами, виявленими у штаті Вашингтон. Це свідчить про те, що коронавірус поширювався всередині країни, а не був повторно привезений з інших країн. В іншому попередньому дослідженні вивчалися зразки вірусу з північної Каліфорнії й було виявлено, що коронавірус був ввезений у штат у декількох точках.

За словами Бойла, однією з проблем у розширенні доступної для вивчення бази матеріалів вірусу є отримання зразків пацієнтів для аналізу. За його словами, лабораторії в США та інших країнах, які проводять тести на вірус, щодня отримують сотні або тисячі зразків пацієнтів. Але робота ведеться тільки в напрямку перевірки зразка на наявність у пацієнта COVID-19. При цьому ніякої додаткової інформації про конкретний вірус у кожного пацієнта тести не дають.

Однак крім Ginkgo дослідженнями алгоритму поширення коронавірусу почали займатися й інші лабораторії по всьому світу. Наприклад, дослідницький консорціум у Великобританії вже виділив на збір зразків пацієнтів понад $20 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який у майбутньому може дозволити зупинити його розмноження. Вони відтворили тривимірну модель білка протеази, який відповідає за поширення вірусу. Тепер експерти зможуть зрозуміти, як і якими ліками впливати на збудника небезпечної інфекції.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
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