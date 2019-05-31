Як кинути курити: Супрун назвала кілька способів

Кинути палити і назавжди позбутися від шкідливої звички можна за допомогою декількох способів.

Конкретний метод залежить від типу нікотинової залежності, заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Супрун розповіла, на які типи ділиться залежність і як боротися з кожною з них.

Поведінкова і соціальна залежність

виникає, якщо куріння пов'язане з певними звичками або аспектами життя (куріння за кавою, під час перерви на роботі, при водінні);

позбутися від такої залежності можна, замінивши свої звички новими, наприклад, кави - чаєм, сигарету за кермом - цукеркою або музикою.

Фізична залежність

виникає через здатність нікотину стимулювати в мозку вироблення ендорфіну, який викликає відчуття щастя і задоволення;

позбутися можна "протримавшись" без куріння хоча б місяць, поки організм не звикне до життя без нікотину.

Після того, як вплив нікотину припиняється, організм вимагає наступну дозу. Якщо цього не відбувається, виникає так званий "синдром відміни". Він може супроводжуватися головним болем, занепокоєнням, роздратуванням, апатією, злістю.

Психологічна залежність

пов'язана з тим, що курець асоціює куріння з певними емоціями, думками і переконаннями, наприклад, куріння в стані стресу;

щоб позбутися від цього типу залежності необхідно зрозуміти, що сигарети не допомагають впоратися з почуттями.

"Якщо ваші друзі або рідні кидають курити, їм знадобиться допомога і підтримка. При необхідності скорегуйте свій стиль життя або спільний відпочинок - уникайте речей, які у них асоціюються з курінням. Будьте терплячі і позитивно налаштовані, що не критикуйте за невдачі і говорите з близькою людиною , щоб знизити рівень емоційної напруги", - порадила чиновниця.

відмова від куріння

Також вона запропонувала невеликий алгоритм дій, щоб позбутися від куріння:

потрібно визначити свій тип залежності від нікотину;

знайти однодумців, обговорювати з рідними свої плани і цілі;

знайти для себе вагому мотивацію і чітко сформулювати мету;

вибрати конкретну дату і час, коли збираєтеся кинути палити.

"В Україні через хвороби, пов'язаних з наслідками куріння, щорічно вмирають 85 000 чоловік. На даний момент близько 24% дорослого населення є курцями, половина з них хоче позбутися тютюнової залежності", - підсумувала керівник МОЗ.

Також раніше MedOboz повідомляв, що експерти попередили про шкоду куріння чоловічому здоров'ю. За їх словами, згубна звичка може викликати еректильну дисфункцію і зменшити розмір пеніса.

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