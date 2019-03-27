Ну шо, любі мої. Сідайте в кружечок, я вам розкажу jібануту історію. Детальніше тут, тут скріни, якшо пост видалять

В двох словах - дівчинка підхопила кір, а "мама" рішила полічить її сємєнамі Рейн. Воно і не дивно, бо якшо тим срєдством побєждають рак і діабет, то шо вже там якісь прищі.

Целітєльніца Марина Лавренюк, крім прийому внутрь, порадила змащувати рейно-жижею висипку. Бо ніщо так не способуствує гігієні і не попереджає завонювання дитини, як обмазування сверблячих прищів раствором цукру і консервантів, детально про склад чудо-сємян.

А тепер, держіться за стульчаки: ібо не повірите, що було далі! Через 2 дні дитині стало краще!!!! Нєвєроятно! Бо за звичайних обставин, при корі полегшення настає тільки через 48 годин після появи висипки

Фото "до і після" прілагаются.

Від себе особисто хочу поздоровити всю родину - нарешті хтось вкрутив у хаті нормальну лампочку: "до" сємян дитина була жовта, а "після" стала біла.

Нічим іншим, кромє благосного вмєшатєльства сємєнного рейно-дємона, це чудесне одужання не поясниш. В історії був тільки один подібний приклад (див. "історію хвороби Лазаря").

Мама радіє, лавренюк хвастається, хомякі рукоплєщут, сємєна крутяться - лавешка мутиться.

Підсумовуючи, даю коротку інструкцію по іспользованію дитини в 21 столітті:

- Народити

- Наплювать на вакцинацію

- Підхопить кір

- Піти в інтернети до "спєціалістів" "комплємєнтарной" "мєдіцини" за "лєчєбними" сємєнами (блдь, в мене вже "лапки" на клавіатурі кончаються)

- Обмазать дитя сємєнами (єстєсссно)

- Коли болячка сама отступить - об’явить #перемогу

- Профіт (для цілителів канєшно).

- Ідіотам- вічна слава.

Звісно, імена і події повністю вигадані, всі співпадіння - цілковита випадковість. І, звісно, ніхто в цій історії не jiбанутий - ні батьки, ні цілителі, ні jiбані сємєна в пакетику.

Я так розумію, у випадку післякоревого енцефаліту сємєнамі Рейн прийдеться обмазувать черепушку зсередини?

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