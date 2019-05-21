Як дружина Нікі Лауди врятувала йому життя

Пілот формули-1 Нікі Лауда одного разу розповів, як його молода дружина врятувала йому життя, пожертвувавши свою нирку в 2005 році.

Перед смертю триразовий чемпіон світу, який помер сьогодні у віці 70 років, висловив подяку своїй дружині за те, що вона дала йому нове життя після невдалої пересадки органу.

Нікі Лауда і його дружина Біргіт Ветцінгер www.mirror.co.uk

Про це повідомляє Daily Mirror.

Біргіт здала аналізи і дізналася, що підходить Нікі в якості донора.

Біргіт народила Нікі близнюків www.mirror.co.uk

Лауда розповідав, що молився, щоб операція пройшла без ускладнень для його коханої, і був радий, коли все пройшло добре.

Нікі Лауда був іконою Формули-1 www.mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний пілот Формули-1 Нікі Лауда помер у віці 70 років.

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