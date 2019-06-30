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Як досягти ідеальної та безпечної засмаги: у МОЗ дали поради

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Щоб уберегти шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету і отримати безпечну загсмагу, не можна довго бути на вулиці з 10 до 16 годин в літній час.

Ультрафіолетові промені здатні викликати рак, висушують шкіру і можуть активувати вірус герпесу, попередили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

"Якщо перебування на вулиці не можна уникнути, носіть закритий одяг, капелюхи та окуляри. Використовуйте сонцезахисні креми зі ступінем захисту не нижче SPF 30 і фільтрами променів UVA і UVB", – уточнили в міністерстві.

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Капелюх від сонячних променів

Капелюх від сонячних променів

Facebook Міністерство охорони здоров'я

Найкраще вибирати крем без парабенів і наносити по одній чайній ложці на кожну частину тіла. Якщо ви весь день знаходитеся на вулиці, то оновлювати крем потрібно кожні дві години.

Як писав OBOZREVATEL, безконтрольна засмага небезпечна для здоров'я людини. Тому сонячні ванни слід приймати за розкладом.

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Україна
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