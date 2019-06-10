яДонор: в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові

10 червня в Україні стартував тиждень благодійної здачі крові - кожен бажаючий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні та долучитися до порятунку життя.

Про акцію, що проходить під тегом #яДонор, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в Facebook.

В Україні кількість донацій крові майже втричі менше, ніж це рекомендовано ВООЗ. Але кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя.

Донор крові Ілюстрація

"В Україні близько 70% донорів здають кров тільки один раз. Цього недостатньо, щоб забезпечити потребу і допомогти всім, кому потрібна кров. Кожна здача крові дуже важлива, а будь-яка група крові потрібна кожен день", - розповіла глава МОЗ.

Раніше MedOboz писав, що в Україні катастрофічно не вистачає донорів крові.

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