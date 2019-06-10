Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

#яДонор: в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові

330Читати матеріал російською

10 червня в Україні стартував тиждень благодійної здачі крові - кожен бажаючий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні та долучитися до порятунку життя.

Про акцію, що проходить під тегом #яДонор, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в Facebook.

Новини
Рада ухвалила новий закон про трансплантацію: що змінилося

В Україні кількість донацій крові майже втричі менше, ніж це рекомендовано ВООЗ. Але кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя.

Донор крові

Донор крові

Ілюстрація

"В Україні близько 70% донорів здають кров тільки один раз. Цього недостатньо, щоб забезпечити потребу і допомогти всім, кому потрібна кров. Кожна здача крові дуже важлива, а будь-яка група крові потрібна кожен день", - розповіла глава МОЗ.

Раніше MedOboz писав, що в Україні катастрофічно не вистачає донорів крові.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
донорздоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини