"Я з ліжка встати не можу!" Українці обурилися поборами в лікарнях

Українці скаржаться, що через нові правила в медицині їм доводиться доплачувати лікарям, щоб вони прийшли додому або прийняли з температурою поза електронною чергою.

Медики ж заявляють, що у них збільшилося навантаження, а платять їм все так само мало. Тому вони й змушені брати гроші за "додаткові послуги". Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Прийміть жарознижувальне і приходьте в чергу"

Мешканка Харківської області Оксана Кириленко розповідає, що на початку березня змушена була заплатити сімейному лікарю за виклик додому.

"Піднялася висока температура. Телефоную в швидку, не приїжджають. Кажуть, ідіть до свого лікаря вранці. Ледве дочекалася ранку, подзвонила лікарю. Вона мені сказала, що у неї багато пацієнтів і ходити по домівках вона не може. Мовляв, приходьте, в черзі тут посидьте, буде віконце – прийму. Я з ліжка встати не можу. Тоді, каже, прийміть парацетамол і приходьте. Ледве впросила її відвідати мене за 200 грн. Тільки тоді вона прийшла", – скаржиться в розмові з OBOZREVATEL Оксана.

Лікарі

Подібні випадки останнім часом непоодинокі. Пацієнтам доводиться доплачувати не тільки за те, що лікар прийде додому, але й за направлення до вузького спеціаліста.

"Мені потрібно було потрапити до невропатолога. Сімейний лікар вперлася, каже, навіщо вам, я все сама випишу. Тільки коли 100 грн дала, вона написала направлення", – розповідає нам мешканка Одеси Ангеліна.

У селах ще гірше. "У нас в селі невелика амбулаторія, і лікар вже набрав необхідну кількість пацієнтів. Тому більше підписувати декларації не хоче, відправляє в сусіднє село або райцентр. Я пенсіонерка, у мене безліч болячок, я в той райцентр не наїжджуся. Щоб тиск виміряти і пігулки виписати, доведеться в маршрутці їхати хвилин сорок. Але лікар не хоче зайвих людей приймати. Декілька разів приходила до нього за рецептом, то щоразу давала по 50 грн, для мене це серйозні гроші. Втретє він відмовив, мабуть, для нього це мало", – каже пенсіонерка з Житомирської області.

Набирають людей і зникають

Також пацієнти скаржаться, що лікарі в гонитві за грошима пацієнта укладають договори, не попереджаючи про свої плани.

Наприклад, як розповіла нам Олена Симоненко з Київської області, не встигла вона підписати декларацію з сімейним лікарем, як отримала СМС від неї.

"Вона повідомила, що перейшла працювати в іншу амбулаторію, а це за 10 км від нас. Ну навіщо так робити, сказала б одразу, що тут працювати не буде найближчим часом. Тепер знову йти і шукати лікаря", – скаржиться OBOZREVATEL жінка.

Інший лікар підписав декларації з людьми, а через місяць поїхав за кордон.

"Ми прийшли в амбулаторію, а його й слід простиг. Ну, хоч би за місяць попередив. Це він так переживав за свою зарплату, а не за людей", – каже пенсіонер із Запоріжжя Володимир Пасічний.

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"Кожен цінує свою працю"

Доктор однієї з центральних поліклінік Києва розповіла, що зараз відбувається в їхніх установах.

"Не всі лікарі набрали потрібну кількість пацієнтів, за яких сплачує держава. А головний лікар сам розподіляє наші зароблені кошти. В результаті ми отримуємо по 9 тисяч гривень. Деякі лікарі домовляються з пацієнтами, що в разі чого можуть приїхати до них додому навіть увечері, але за додаткову плату. Я знаю, що одній моїй колезі пацієнти оплачують таксі за приїзд до їхньої літньої мами. Інший лікар навіть у вихідні готовий прийти за гонорар. А був випадок, він і вночі виїжджав до пацієнта", – повідомив OBOZREVATEL лікар.

За його словами, розцінки можуть бути різні – і 100, і 500 грн.

"А що робити: як з нами чинять, так і ми. Нам обіцяли високі зарплати, і де вони?" – обурюється лікар.

Керівник вільної профспілки медиків Олег Панасенко також вважає, що медиків немає за що засуджувати.

Лікарі беруть доплату за приїзд додому

"Лікарі завантажені роботою, а зарплати як були невисокими, так і залишилися. Люди цінують свою працю і не хочуть за такі гроші на виклики ходити. Кожна праця має свою ціну, тому вони й беруть гроші за відвідування. До того ж, електронна черга розписана на декілька днів уперед, не всі можуть потрапити вчасно до лікаря", – пояснив нам Панасенко.

Сімейний лікар Руслан Добровольський каже, що насправді Міністерство здоров’я України саме створило умови для поборів.

"Офіційно ніхто ніяких доплат за відвідування на дому чи ще щось брати не може. Але лікаря навантажили роботою, 1800 пацієнтів – це дуже багато. Як бонус МОЗ дозволив не ходити на виклики. Зрозуміло, тепер лікарі всіляко уникають відвідувань пацієнтів. Це викликає сльози у хворих, і вони готові доплачувати. Бо як визначити по телефону: інфаркт у людини чи ні? Буває, він просто виражається слабкістю. Тому все це перетворюється в бізнес-проект", – вважає Добровольский.

Швидка тепер не поспішає

Реформа торкнулася і швидкої допомоги. Тепер бригади медиків не приїжджають у разі високої температури. У них є список скарг, на які вони зобов'язані реагувати. Це біль у грудній клітці, гострий біль у животі, відкритий перелом, втрата свідомості, порушення мовлення та слабкість у кінцівках, кровотеча, блювання кров'ю, отруєння та ін.

Швидка допомога Кореспондент

Але українці скаржаться, що диспетчер може відмовити у виклику навіть якщо в дитини відкритий перелом, висока температура. Не квапляться і до людей із високим тиском.

У швидкій допомозі лікарі кажуть, що спочатку в них було багато викликів, але зараз ситуація вже нормалізувалася.

"Зараз вже все нормально. Але, мабуть, із людьми провели погано роботу і не пояснили, в яких випадках вони можуть розраховувати на швидку, а в яких ні. Через це і бувають непорозуміння", – пояснив OBOZREVATEL лікар столичної швидкої Валерій Бабаєв.

За його словами, лікарі швидкої все так само мало отримують. Хоча в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун обіцяла медикам з екстреної допомоги до 14 тис. грн.

"Лікар після інституту має оклад 2800 грн, на руки отримує мінімалку 4700 грн. Найвищий оклад у нас 4100 грн, на руки з усіма "накрутками" буде 8 тисяч", – зазначає Бабаєв.

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