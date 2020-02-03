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"Я не готовий": Комаровський відповів на скандал з поїздкою до Росії

2.1т
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Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський відповів на скандал з туром по містах Росії.

Медик, який є радником президента Володимира Зеленського, відмовився від коментарів, передають "Коментарі".

"Я не готовий зараз давати будь-які коментарі", – коротко відповів Комаровський.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

24 канал

Нагадаємо, що раніше Комаровський анонсував свої семінари в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську і Єкатеринбурзі. Квитки на виступи доктора Комароского продають за ціною від 1 тисячі до 3,5 тисячі рублів. У програмі заплановано продаж книг і фотосесія з відомим педіатром.

При цьому в соцсеях росіяни із захопленням відреагували на тур українського лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розвінчав фейки про коронавіруси. Також Комаровський назвав реальні небезпеки захворювання nCoV.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
скандали
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Да уж, стыдоба и дохтур, а не доктор. Это еще раз подтверждает, что он не врач, а медийщик. Денег не хватает - продай собаку!
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фил филька
фил филька
При этом в соцсеях россияне с восторгом отреагировали на тур украинского врача.... однако упоротые недовольны что россияне довольны и поэтому затролили врача. врача карл!
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