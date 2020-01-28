XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка "ГалМЕД"

Форум та виставка – найбільший спеціалізований проект Західної України, який представляє новітні технології, сучасне обладнання, вироби медичного призначення, фармацевтичні препарати галузі, демонстрацію сучасних методик лікування, обмін досвідом між спеціалістами різних регіонів України та зарубіжжя.

Мета виставки та форуму – привернути увагу фахівців широкого загалу до важливості проблеми здоров'я, розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини; продемонструвати сучасне медичне обладнання; сформувати комплексне уявлення про сучасні методи діагностики та профілактики захворювань; представити інноваційні розробки; налагодити партнерські відносини та поділитися досвідом з фахівцями з питань розвитку медичної галузі та передати досвід та навички майбутнім спеціалістам в галузі медицини.

У рамках Форуму буде проведено ряд науково-практичних конференцій, лекторіїв, майстер-класів, практичних демонстрацій нових технологій та матеріалів за участю провідних спеціалістів галузі та відомих фірм-виробників.

Наукова програма Форуму:

07 квітня 2020 р. – Міжнародна науково-практична конференція "Неврологічна патологія – нові тенденції в діагностиці та лікуванні з позиції міждисциплінарного підходу"

07 квітня 2020 р. – Науково-практична конференція "Актуальні аспекти діяльності медичних лабораторій в умовах реформування медичної галузі. Складові забезпечення якості лабораторних послуг"

07 квітня 2020 р. – Воркшоп "Освітні можливості молодих лікарів – запорука професійного розвитку"

08 квітня 2020 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція "Репродуктивні аспекти гінекологічної патології"

08 квітня 2020 р. – Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти фізичної та реабілітаційної медицини"

08 квітня 2020 р. – Семінар "Нові технології в променевій діагностиці"

09 квітня 2020 р. – Науково-практична конференція "Дитяча алергологія вчора, сьогодні і завтра"

09 квітня 2020 р. – Практичний майстер-клас по новітнім технологіям в галузі реабілітації

*Програма наукових заходів буде доповнюватись

У рамках виставки вп’яте відбудеться спеціалізована експозиція "Реабілітація" та "Медичний туризм".

Для відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті. Детальна інформація про захід, учасників та програму наукових заходів:

тел.: (032) 2971369, (067) 6711436

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

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