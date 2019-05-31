Вуса рятують від смертельної хвороби: що відомо

У чоловіків, які не голять волосся над губою, ризик злоякісних хвороб шкіри в 16 разів менший.

За словами дослідників, це відбувається за рахунок того, що обличчя більш захищене від шкідливих сонячних променів, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Надмірний ультрафіолет накопичується в шкірі – саме тому злоякісні утворення виникають частіше. Зокрема, актинічний кератоз, який проявляється плямами на шкірі і нагадує луску.

Style4man

Якщо ж не голити вуса, ризик підхопити цю болячку зменшується в рази. За підрахунками американських медиків, щоб волосся над губою працювало як захист від сонячної радіації, довжиною вони повинні бути не менше 9 міліметрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протиалергічні засоби можуть стати причиною безпліддя у чоловіків.

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