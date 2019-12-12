Вся правда про клініку "Мати та дитина"

За якими параметрами варто оцінювати сучасні медичні клініки, які займаються діагностикою та лікуванням різного роду захворювань? При пошуку ми звертаємо увагу на кваліфікацію лікарів, рівень обслуговування, наявність обладнання та, звичайно ж, на ціни. Але як бути якщо мова йде про клініки, які займаються репродуктивним здоров'ям? На їх сайтах така інформація доступна кожному, але чи достатньо її, щоб сімейні пари, які зіткнулися з проблемою безпліддя, могли зрозуміти, чи можуть вони довірити своє здоров'я цим фахівцям і чи готові вони платити такі гроші? Адже на кону здоров'я не тільки батьків, але і те, чи виправдаються надії і бажання народити дитину.

Слова і цифри, що описують успіхи приватної медустанови, не можуть відповісти на всі питання звичайної людини, яка вирішила звернутися за допомогою. Але що говорити про людей, які хочуть стати щасливими батьками? На щастя, сьогодні є можливість ділитися особистим досвідом відвідування клінік та відгуки пацієнтів мають чималу вагу.

Одним з лідерів у сфері репродуктивного здоров'я в Украні є медичний центр "Мати та дитина", який надає свої послуги в Києві, Житомирі та Львові. Тут спеціалізуються на лікуванні безпліддя, спостереженні вагітності, пренатальній діагностиці, гінекології та генетиці. Працюючі в центрі лікарі – це професіонали з багаторічним досвідом в цій галузі, які мають вищі кваліфікаційні категорії та наукові ступені.

Питання народження дитини для батьків дуже хворобливе, ймовірно, до цього вони не один рік намагалися вирішити його. Але в "Мати та дитина" обіцяють не тільки високий рівень медобслуговування, але і максимально комфортну, добродушну і спокійну атмосферу. "Ми будемо оберігати вас з моменту нашого першого знайомства, будемо підтримувати під час лікування, разом порадіємо успішним результатам і розділимо щастя народження довгоочікуваної дитини!", – запевняють на сайті. Як би не так!

Скріншот Медичний центр "Мати та дитина"

Скріншот medcentre.com.ua

Скріншот toneto.net

Скріншот otzyvua.net

Багато пацієнтів після візиту в "Мати та дитина" починають сумніватися в компетентності лікарів, відзначають призначення непотрібних аналізів (консультувалися з іншими фахівцями), на рецепції не можна домогтися отримання результатів обстеження (це документація клініки!), коштує це все величезних грошей, просякнуте байдужістю і закінчується для батьків, на жаль, зруйнованими надіями і розчаруванням.

Однак апогеєм "успішної роботи" репродуктивного центру став скандал, пов'язаний з сурогатною матір'ю-українкою та сім'єю з Китаю. Виявилося, що народжена дитина не є донькою батька-китайця. Сім'я опинилася в дуже складній ситуації: вони не можуть відвезти довгоочікувану дитину в Китай, а біологічна мати від неї відмовилася. Цікаво, скільки грошей з цього отримали "Мати та дитина"?

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