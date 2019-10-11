Бонжур, муа петіт!

А є серед вас любителі подиміть? (тютюном, а не отим вот). Тоді сьогоднішня стаття – для вас. Ми будем розбиратись в сортах гівна.

Але, для початку, визначимось із головними дійовими особами:

Сигарета – звичайна заводська папіроса. Пахне смертю.

IQOS – нанокібєрпапіроса, де тютюн нагрівається, але не горить. Пахне лівою шкарпеткою.

Вейп – електропсевдопапіроса, де нема тютюну, а "парить" нагріта жижа: пропіленгліколь, гліцерин і різні присадки (Дічка. Шучу. На ваш смак). Пахне бородой хіпстера (або клубнічкою).

Кальян – лакжеріпапіроса, де тютюновий дим пропускається через воду (молоко, сок, коньяк, стєкломой і т.п.). Пахне посмішкою Аладіна.

Всі, хто вживають шось із вищезазначеного мають глибоко особисту (і часто хибну) курітєльну систему цінностей. В яку ми ща внесемо ясність.

IQOS

Якшо вам здається що айкос – передова розробка людства, – узбагойтєсь. Та сама компанія продавала практично те саме під іншою назвою 22 роки тому.

Та діло не в часі. Главне, сама тєхнологія хороша: якшо тютюн не горить, а нагрівається, то шкоди менше. Ага?

Вот і нєт.

Ось, свіжайше дослідження in vitro. Ефект айкосів нічим не відрізняється від звичайних цигарок.

В айкосах менше деяких токсинів (порівняно з папіросами), зате інших у 2-10 разів більше! Крім усіх сигаретних ризиків, айкос потенційно мають унікальні гепатотоксичні здібності.

Нема жодних наукових доказів вважати їх хоч якось безпечнішими за сигарети.

Це не я сказав, а FDA (читайте останній абзац тут).

Про хитрих табачних мануфактурщиків та їх маркетинг, почитайте цікавеньке тут.

А шоб добить – прикольна статейка з Кореї (Піденної єслі шо).

Айкоси популярні серед молоді, бо рєбята впевнені, що це допоможе їм кинути палити. Всі опитані користувачі айкос, паралельно з ним смалять і сигарети і вейп. Аркєстр, занавєс!

IQOS Ілюстрація

Вейп

Дуже ґрунтовний систематичний огляд від ВООЗ (2015 рік).

У вейповій парі є практично всі токсини і канцерогени, що і в сигаретному димі. Деяких значно менше, інших – навпаки більше.

Ступінь шкідливості вейпа залежить від десятків технічних факторів самого пристрою, способу використання і тої жижі, якою "парять".

Майже в усіх жижах є ароматизатор, який може викликати "попкорнові легені" (специфічний бронхіоліт, що раніше асоціювався з вдиханням гарячого попкорну, де містився той самий ароматизатор).

Вейп має подібні наслідки для здоров’я, що і сигарети.

Майже всі люди, які починають вейпити, щоб кинути курити, згодом і вейплять і курять.

І все було спокійно, аж раптом! Бдищь!

На сьогодні в США понад 1000 людей отримали вейп-асоційоване ураження легень. 18 підтверджених смертей.

Шо це таке, CDC хз, і розводять руками. Підозрюють канабіс, який заправляли у вейп більшість померлих. Але в мене особисто питання: чого тоді легені склеїлись, у тих, хто траву не вейпив? Ескулапи з клініки Мейо, поки що виклали деяку інфу щодо гістології уражених легень. Може, комусь буде цікаво.

Всі вейпери уважно стежать за ситуацією, і запасаються попкорном (поняли каламбур?? Ахахахахах…хппхпхпх)

Вейп Ілюстрація

Кальян

Ну він корисний, екологічний, загадочний. Дим проходить через воду і стає чистий, всє дєла, правильно? Хєр там!

Безпосередні фізіологічні ефекти, такі ж як від цигарок. Далі краще (читайте огляд).

Дим із одної забивки (10 г тютюнової суміші) містить 800 мг смоли. Це десь 5 пачок міцних сигарет (як воно, з подружкою на двох?). Кальянщики отримують в 1,7 разів більше нікотину, ніж сигаретчики.

Само собою асоційовані хвороби ті ж, що й від папірос. Бонуси у вигляді пухлин підшлункової додаються.

Тим часом, серед молоді кальяни набувають дедалі більшої популярності.

До речі, кальян – чи не єдина тема, де наукових робіт з близького сходу більше, ніж західних.

Кальян Ілюстрація

Коротше, дорогі пані та панове. Хто хоче палить тим чи іншим способом – на здоров’я. Просто не обдурюйте хоча б самих себе, вигадуючи "більш здорові" альтернативи.

Єдиний корисний дим – над крематорієм.

FB MED GOblin

За сім замовкаю. А тепер ви, в коментах, розкажіть мені про Сінгапур….

P.S. Не забудьте написати, що автора купили виробники звичайних цигарок. Бо це ж не вони клепають айкос, правда?

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