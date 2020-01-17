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Всім наср*ти! Принизливе підвищення зарплати медикам

1.1т
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Хіба це не рабство, запитаю я у вас ...

По-моєму, від хірургів користі більше, ніж від половини нашого Кабміну, якщо не від усього.

Лікарі-хірурги вищої категорії отримували до підвищення 4600 гривень, а після підвищення тарифна ставка склала майже 5100, лікарі інших спеціальностей вищої категорії будуть отримувати 4772 грн в порівнянні з 4361 грн ставки в минулому році. Про це повідомляє портал Антикор.

Всім наср*ти! Принизливе підвищення зарплати медикам

Країна

Медсестер "принизили" на 242 гривні, а рентген-лаборантів – на 300. Від зарплат, які отримали міністри в грудні минулого року, стає погано...

Всім наср*ти! Принизливе підвищення зарплати медикам

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Автор
Ольга Голубовська Ольга Голубовська
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
медицина зарплата лікаря
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