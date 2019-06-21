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/Кардіологія

Все гіпертоніки на них сидять: таблетки від тиску несуть смертельну загрозу

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В активних діючих речовинах препаратів від гіпертоніївалсартані, лозартані та ірбесартані, виявлені канцерогени.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) повідомило про відкликання препаратів, які відносяться до групи ангіотензинових рецепторів II (ARB).

У цих активних фармацевтичних інгредієнтів були ідентифіковані домішки N-нітрозодиметиламіну (NDMA), який викликає рак.

За даними FDA, забруднені канцерогеном діючі речовини закуповувалися в Індії, Китаї, США у фармацевтичних компаній Hetero Labs Limited, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals і Mylan Pharmaceuticals.

Українським компаніям є що запропонувати, кожен з трьох препаратів має велику кількість аналогів: валсартан – близько 70, лозартан – 60, ірбесартан – 20. Наш фармринок сформовано відповідно до попиту хворих, а, як відомо, серцево-судинні захворювання не здають лідируючих позицій и залишаються основною причиною смерті у всьому світі.

Аналоги валсартана

Аналоги валсартана

Скріншот

Аналоги валсартана

Аналоги валсартана

Скріншот

Аналоги лозартану

Аналоги лозартану

Скріншот

Аналоги лозартану

Аналоги лозартану

Скріншот

Аналоги ірбесартана

Аналоги ірбесартана

Скріншот

В Америці лікарські засоби з підтвердженими підвищеними рівнями NDMA були відкликані, оскільки вони представляють реальну загрозу здоров'ю хворих.

Для довідки, безпечна добова доза NDMA для людини не повинна перевищувати 0,096 мікрограма в разі прийому всередину тривало. При підвищеному тиску такі препарати призначаються довічно і являють собою бомбу уповільненої дії.

Раніше MedOboz повідомляв, що в діючій речовині препаратів для лікування гіпертонії, виявлено речовину під назвою диметилформамид (DMF), який може викликати рак.

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Теми
Ліки в Україніонкологіягіпертонія
Місце
США
Теги
гіпертоніяздоров'ялікирак
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