Вплив магнітних бур на здоров'я: стало відомо, хто в групі ризику

Найгостріше на магнітні бурі реагують люди із захворюваннями серцево-судинної і нервової системи, а також опорно-рухового апарату.

Однак неприємні відчуття можуть виникати і у абсолютно здорових людей – просто з меншою інтенсивністю. Про причини і наслідки цього явища розповіла в ефірі ObozTV лікар-невропатолог Юлія Івченко.

Івченко пояснила, що магнітні бурі – збурення геомагнітного поля Землі – це додаткові магнітні коливання, які накладаються на ті, що присутні в нашому житті постійно.

"В принципі, якщо людина здорова, вона до цього адаптована. Але якщо в організмі якісь відхилення – то можуть з'являтися певні відчуття", – попередила лікар.

"Найчастіші прояви – головний біль, стреси, нервовість, слабкість, перевтома, відчуття нездужання та інші", – перерахувала вона.

Медик уточнила, що найчастіше при магнітних бурях відзначається згущення крові.

Тому до геомагнітної активності найбільш чутливі люди, у яких проблеми з серцево-судинною системою – в тому числі, знижений або підвищений тиск.

"Згущення крові – це погіршення прохідності крові судинами. Вона повільніше рухається, і виникають головні болі – іншими словами, спазми", – пояснила невропатолог.

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Крім того, за її словами, істотне значення має регіон проживання.

"Люди, які живуть ближче до полярного сяйва, більш чутливі – там вплив магнітних бур сильніший. Чим далі – тим менше такі відчуття", – зазначила Івченко.

Чим ближче регіон до полюсів Землі – тим сильніше відчуваються магнітні бурі spaceweatherlive.com

Раніше OBOZREVATEL опублікував календар магнітних бур на серпень 2019 року. Хоча в цілому місяць очікується спокійним, протягом кількох днів збудження магнітосфери Землі будуть досить сильними.

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