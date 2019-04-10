Вперше в світі: жінка народила після унікальної пересадки матки

Мешканка Швеції, якій за допомогою робота була пересаджена матка, народила здорового хлопчика.

Це перший такий випадок в світі після подібної трансплантації, повідомляє Daily Mail.

Процедура з пересадки матки за допомогою робота була проведена в 2017 році в Sahlgrenska University Hospital. Мати потрапила до заголовків міжнародних газет, коли лікарі оголосили, що вона вагітна.

Фото новонародженого, який з'явився на світ у громадянки Швеції

Трансплантація матки передбачає хірургічне видалення матки однієї жінки і її імплантацію іншій, яка не може народити дитину природним шляхом.

Чому жінка не могла народити сама, не вказувалося, однак, її здорові яєчники використовувалися для штучного запліднення. Через 10 місяців ембріон був перенесений в нову матку. Через кілька тижнів лікарі змогли підтвердити вагітність.

Медики запевняють, що ні мати, ні дитина не постраждали, а кесарів розтин був запланованим заходом.

Роботизована хірургічна техніка дозволяє виконати процедуру через п'ять отворів шириною 1 см в тілі донора. Роботом керують два кваліфіковані хірурги, він удосконалює рухи рук людини, що дозволяє знизити ризик випадкового пошкодження.

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