Восьмирічна українка померла від старості: фото і відео дивовижною дівчинки

В Україні померла восьмирічна дівчинка Анна Сакідон, яка страждала від передчасного старіння.

За словами заступника завідувача відділення анестезіології Волинського обласного дитячого територіального медоб'єднання Надії Катаман, смерть наступила ще 9 лютого в результаті поліорганної недостатності, передає "Волинь24" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Анна Сакідон volyn24.com

На момент смерті дитині було 8 років, але у дітей з таким діагнозом рік життя дорівнює 8-10 рокам.

Анна Сакідон з мамою Фонд волонтерів України

"Ця дівчинка спостерігалася у нас з раннього дитинства. У лютому Ганні виповнилося 8 років. Оскільки у дітей з діагнозом прогерія рік життя вважається за 8-10 років, скоригований вік дівчинки був 70-80 років. У дитини було передчасне старіння внутрішніх органів і систем , хоча Аня важила 8 кілограм", – розповіла Катаман.

Анна Сакідон Фонд волонтерів України

Медик пояснила, що у пацієнтів з таким діагнозом скелет не росте, а ось внутрішні органи збільшуються. Хворі часто помирають від інсультів. У Анни їх було кілька, вона також страждала від тетрапареза кінцівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15-річну китаянку Сяо Фен, яка страждає на прогерію, зробили пластичну операцію.

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