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/ Новини медицини

"Ворожіння на генах": знайдено спосіб визначити тривалість життя

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За допомогою дослідження генетичної структури людини вченим вдалося виявити мутації, які пов'язані з розвитком важких захворювань.

Новий епігенетичні тест ДНК показує метаболічний статус людини і його біологічний вік. Цей метод був розроблений компанією Chronomics, повідомляє Daily Mail.

Даний підхід дозволяє не тільки визначити гени, з якими людина народилася, а й встановити вплив на них навколишнього середовища та способу життя. В основі винаходу лежить пошук біомаркерів або "контрольних хімічних слідів" на ДНК, які свідчать про вплив, наприклад, забруднення повітря, куріння, сну, пиття і їжі.

Для проходження тестування достатньо зразка слини. Аналіз ДНК може зайняти до восьми тижнів. Результати будуть розділені на три категорії: рівень впливу диму, метаболічний статус і біологічний вік.

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Тест ДНК

Тест ДНК

citynews.net.ua

Біологічний вік

Біологічний вік

medicalnewstoday.com

Раніше MedOboz писав, що середня тривалість життя залежить від швидкості скорочення кінцевих ділянок хромосом, які називаються теломерами.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
довголіття
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