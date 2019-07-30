ВООЗ забила на сполох через глобальну тютюнову епідемію

Електронні сигарети шкідливі для здоров'я і викликають залежність, а їх реклама та продаж повинні регулюватися.

Про це йдеться в глобальній доповіді про куріння ВООЗ, повідомляє La Repubblica.

ВООЗ попереджає, що не дивлячись на більш низький вміст нікотину, а також смол і інших токсичних речовин, в порівнянні з традиційними тютюновими виробами, електронні сигарети представляють ризик для здоров'я. Також стурбованість з приводу нової форми залежності висловили багато країн.

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На сьогоднішній день недостатньо даних, які доводять, що електронні пристрої допомагають позбутися курцям від шкідливої звички. Багато людей використовують їх паралельно зі звичайними сигаретами. У звіті підкреслюється, що тютюнові компанії не надають реальну інформацію споживачам про свій товар, що визначається як "справжня загроза".

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Як повідомляв MedOboz, американське місто Сан-Франциско першим прийняло рішення заборонити продаж електронних сигарет.

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