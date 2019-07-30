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ВООЗ забила на сполох через глобальну тютюнову епідемію

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Електронні сигарети шкідливі для здоров'я і викликають залежність, а їх реклама та продаж повинні регулюватися.

Про це йдеться в глобальній доповіді про куріння ВООЗ, повідомляє La Repubblica.

ВООЗ попереджає, що не дивлячись на більш низький вміст нікотину, а також смол і інших токсичних речовин, в порівнянні з традиційними тютюновими виробами, електронні сигарети представляють ризик для здоров'я. Також стурбованість з приводу нової форми залежності висловили багато країн.

ВООЗ забила на сполох через глобальну тютюнову епідемію

Ілюстрація

На сьогоднішній день недостатньо даних, які доводять, що електронні пристрої допомагають позбутися курцям від шкідливої звички. Багато людей використовують їх паралельно зі звичайними сигаретами. У звіті підкреслюється, що тютюнові компанії не надають реальну інформацію споживачам про свій товар, що визначається як "справжня загроза".

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ВООЗ забила на сполох через глобальну тютюнову епідемію

Ілюстрація

Як повідомляв MedOboz, американське місто Сан-Франциско першим прийняло рішення заборонити продаж електронних сигарет.

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Тема
здоров'я
Тег
куріння
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