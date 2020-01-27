У понеділок, 27 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про підвищення загрози поширення смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV на світовому рівні.

До цього вона оцінювалася як "помірна". Про це повідомляє The Straits Times.

"Дуже високий рівень загрози – в Китаї, високий – на регіональному рівні, високий – на світовому", – йдеться в доповіді ВООЗ про ситуацію з коронавірусом.

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення смертельного вірусу МК

Однак у ВООЗ відзначили, що до цього в доповідях була допущена помилка і її виправили.

"У формулюванні було допущено помилку, ми її виправили", – сказала представниця організації Фадела Чаїб.

Відзначимо, що загальна кількість померлих від коронавірусу в КНР перевищила 80 осіб. Згідно з офіційними даними, кількість уражених новим вірусом у Китаї на 27 січня становить майже 2,8 тис. осіб.

Крім того, за межами материкової частини Китаю випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Гонконзі, Макао, на Тайвані. Також випадки захворювання виявлені в Таїланді, в Австралії, в Сінгапурі, в Японії, США, Малайзії і Франції, у В'єтнамі, в Непалі і Канаді.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Україна перебуває в зоні ризику спалаху смертельного коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, а діагностувати і лікувати його в країні не зможуть. Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

У Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Саме такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Про це написала пресслужба установи на своїй сторінці в Facebook. У коментарях представники лабораторного центру відзначили, що це не китайський коронавірус 2019 nCoV, який поступово охоплює країни світу і призводить до загибелі людей.

Український лоукостер із 3 лютого до 28 березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу призупиняє польоти в Китай.

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