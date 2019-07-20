Виявлено нову ознаку швидкої смерті

Американські фахівці з'ясували, що систолічний та діастолічний тиск є "провісниками" ризику інсульту або серцевого нападу.

Під час дослідження фахівці проаналізували 36 мільйонів показників артеріального тиску, отриманих від 1,3 мільйона осіб, пише EurekAlert!

Результати показали, що високий діастолічний тиск (у момент розслаблення серцевого м'яза) майже з такою ж вірогідністю призводить до гострого порушення кровообігу, що і високий систолічний тиск (в момент скорочення серця).

Ілюстрація світ 24

Раніше вважалося, що це не так і діастолічним тиском можна знехтувати.

Хоча систолічна гіпертензія має більший вплив на організм людини, обидва показники артеріального тиску тісно пов'язані з ризиком інфаркту або інсульту. При цьому нижнім порогом є значення 130 на 80 міліметрів ртутного стовпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 10% людей відчувають так звані навколосмертні переживання ("передсмертний досвід").

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!