Виявлено новий орган, який відповідає за біль

У людському тілі вчені знайшли новий орган чуття, який розпізнає біль, такий як укуси комах або удари, які викликають травму. Він знаходиться в шкірі і складається з гліальних клітин, які разом з нейронами складають нервову систему (НС), з багатьма довгими виступами, утворюючими сітчасту структуру безпосередньо всередині самої шкіри.

Шведське дослідження, проведене в Каролінському інституті, вказує на те, що цей орган чуття координується з болем чутливих нервів з метою викликати електричні імпульси в НС, а потім рефлекторні реакції і больові відчуття. Про це повідомляє La Repubblica.

Клітини, з яких складається "больовий" орган, дуже чутливі до механічних впливів. В експериментах дослідники також змогли заблокувати його і побачили наступне зниження здатності сприймати біль такого характеру.

За словами Патріка Ернфорса, професора кафедри медичної біохімії і біофізики Каролінського інституту, який очолив наукову роботу, проведене ними дослідження показує, що чутливість до болю проявляється не тільки в нервових волокнах шкіри, але і в цьому нещодавно відкритому чутливому до болю органі. Відкриття змінює розуміння клітинних механізмів фізичного відчуття і може мати значення для розуміння механізмів хронічного болю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал