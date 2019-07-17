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Вітаміни і БАДи: гроші, викинуті на смітник

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Щорічно жителі Америки витрачають 30 мільярдів доларів на вітаміни і біологічно активні добавки (БАД).

Як показує аналіз проведених досліджень, в яких вивчалась ефективність цих речовин, велика частина грошей витрачається даремно. Про це повідомляє видання Medscape.

Часто результати використання вітамінів бувають перебільшеними, оскільки люди можуть практикувати інші оздоровчі способи, наприклад регулярні фізичні навантаження і збалансоване харчування. Крім того, доказова медицина у великих рандомізованих дослідженнях не підтверджує тих гучних обіцянок, які дають виробники.

"Вилікує від раку, знизить тиск, поверне потенцію і, нарешті, продовжить життя" – всі ці диво-властивості приписуються БАДам і вітамінам. Але, насправді, це ніким не доведено.

Так, аналіз результатів, що включає 277 рандомізованих досліджень і майже мільйон пацієнтів, показав, що з використаних речовин на загальну смертність впливає тільки споживання солі.

Сіль

Сіль

pixabay.com

Відомо, що зменшення кількості солі (NaCl) в раціоні позитивно позначається на здоров'ї, але сіль не є вітаміном або БАДом.

Натуральні джерела омега-3 жирних кислот

Натуральні джерела омега-3 жирних кислот

fitcurves.org

Також не було доведено, що омега-3 жирні кислоти можуть захищати від інфаркту міокарда і серцевих захворювань, а фолієва кислота – від інсульту. Сумніви викликає і комбінація кальцію і вітаміну D, яка може збільшувати ризик розвитку інсульту.

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Ефективність деяких БАДів

Ефективність деяких БАДів

www.medscape.com

Давайте згадаємо, що спочатку лікарі призначали приймати вітаміни для усунення їх дефіциту. Наприклад, критичний брак вітаміну С в організмі викликає цингу. Однак ніколи не було розумного пояснення прийому цих речовин у великих кількостях для досягнення суперкористі.

Вітаміни і БАДи можуть поліпшити якість життя конкретного індивідуума. Але на якість життя також впливають і гроші. Тому потрібно добре подумати перш, ніж платити за дорогі і порожні обіцянки.

Раніше MedOboz писав, що в Україні активно поширюють нелегальні медичні препарати, найбільшому ризику бути ошуканими піддаються онкологічні хворі.

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Тема
здоров'я
Тег
Вітамини
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