14 травня 2019 року журналістка Кетрін Еван (Katherine Eban) видала книгу "Флакон брехні" ("The Bottle of Lies"), в якій вона виклала результати свого багаторічного розслідування якості відтворених лікарських препаратів (генериків) деяких глобальних компаній. Її розслідування викриває діяльність деяких глобальних компаній, які виготовляли неякісні і браковані ліки і експортували в різні країни, включаючи український ринок.

Всього менш ніж за один місяць книга стала світовим бестселером. Найцікавіше, що препарати компаній, які згадуються в книзі могли закуповуватися в Україну за процедурою міжнародних закупівель без перевірки якості препаратів та умов виробництва компаній, які виробляють ці ліки. Ряд препаратів могли бути зареєстровані по спрощеній процедурі реєстрації в Україні.

На жаль, прекваліфікація ВООЗ, судячи з прикладів в книзі, по всій видимості теж не змогла запобігти жаху безконтрольного постачання небезпечних субстандартних неефективних ліків низької якості в країни третього світу і, можливо, в Україну. На жаль прекваліфікація ВООЗ не може 100% гарантувати якість, ефективність та безпеку препаратів, що поставлялися в Африку та регіони з низькою регуляцією, або в країни які сліпо довіряють закордонним експертизам (як це іноді робить Україна), тому що не мають можливість мати власну ефективну регуляторну систему.

Як говориться в анотації до книги: "Багато хто вітав широке використання непатентованих ліків як одне з найважливіших досягнень суспільної охорони здоров'я в двадцять першому столітті. Сьогодні майже 90 відсотків нашого (США) фармацевтичного ринку становлять генерики, більшість з яких виробляються за кордоном. Наші лікарі, наші фармацевти і наші регулюючі органи запевнили нас в тому, що закордонні генеричні препарати ідентичні їх фірмовим аналогам, але коштують дешевше, але чи так це насправді?

"Пляшка брехні" Кетрін Ебан розкриває обман виробництва деяких генериків та супутні ризики для здоров'я у всьому світі. Спираючись на ексклюзивні свідоцтва інформаторів і регуляторів, а також на тисячі сторінок конфіденційних документів FDA, Eban розкриває глобальну індустрію, в якій широко поширені шахрайства, деякі глобальні компанії навіть регулярно фальсифікують дані, а їх керівники обходять практично всі принципи безпечного виробництва, щоб мінімізувати витрати і максимізувати прибуток, і впевнені в своєї безкарності та здатності обдурити інспекторів. Тим часом пацієнти мимоволі вживають ліки з непередбачуваними і небезпечними наслідками.

В одному із діалогів менеджера однієї з глобальних генеричних компаній, яка має прекваліфікацію ВОЗ, з інспектором FDA відповіддю на питання "Що ви робите з бракованими серіями ліків?" була відповідь "Відправляємо їх в Африку або в Україну, там де їх не контролюють."

Історія генериків воістину глобальна. Вона з'єднує Америку з Китаєм, Індією, країнами Африки на південь від Сахари і Бразилією і являє собою остаточний лакмусовий папірець глобалізації: які ризики перенесення виробництва лікарських засобів за кордон і чи варті вони економії?

"Пляшка брехні", показує процеси, що проходили з міжнародним розмахом протягом десятиліття, з високими ставками і великими грошима в своїй основі. Книга показує, як найбільша інновація в галузі суспільної охорони здоров'я в світі стала одним з найдивовижніших шахрайств, які деякі компанії та країни ввели в свою звичайну бізнес практику та корпоративну культуру".

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