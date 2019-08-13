Синтетические каннабиноиды (также известные как Синтетическая марихуана, Noids, Herbal благовония, K2 или Spice) представляют собой класс соединений, которые связываются с каннабиноидными рецепторами для получения субъективных эффектов, подобных каннабису.

Синтетические каннабиноиды могут быть крайне токсичными, обладают сильным психотропным эффектом (так как сильнее связываются с каннабиноидными рецепторами; нет или недостаточное количество ферментов, которые их метаболизируют). Искусственно созданные синтетические каннабиноиды не содержатся в растении каннабиса. Синтетические каннабиноиды опасны, могут вызывать быстрое привыкание. Поэтому они не используются в медицинской практике.

В отличие от растительного каннабиса, было несколько случаев смерти и множественных госпитализаций, связанных с многократным употреблением синтетических каннабиноидов, а также с серьезными побочными эффектами, вызванными его длительным употреблением. По сравнению с каннабисом и его психоактивным каннабиноидом ТГК, побочные эффекты часто намного более серьезны и могут включать в себя высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение, сердечные приступы, возбуждение, рвоту, галлюцинации, психоз, судороги, а также многие другие. Сообщалось о 16 случаях острого повреждения почек в результате злоупотребления синтетическим каннабиноидом. JWH-018 также ассоциируется с инсультами у двух здоровых взрослых.

Как правило, синтетические канабиноиды вытесняют растительный каннабис на фоне успешной борьбы правоохранительных органов с выращиванием и потреблением растительного каннабиса.

Эти названия довольно таки распространены. Химически эти вещества имеют иную структуру чем растительные каннабиноиды. Синтетические каннабиноиды – вещества, являющиеся агонистами каннабиноидных рецепторов CB1 и CB2, но к растению каннабис они не имеют отношения.

Иллюстрация

Некоторые из этих веществ создавались для экспериментально изучения эндоканнабиноидной системы человека. Синтез классических каннабиноидов начался в 1960-х годах после разъяснения химической структуры ТГК. Впервые синтезированы американской фармацевтической компанией Pfizer в 1970-х и 1980-х годах. Значительная часть синтетических каннабиноидов (серия JWH) была синтезирована американским химиком Джоном Хаффманом (John W. Huffman) в университете Клемсон в период с 1995 года по настоящее время.

Не существует каких-либо стандартов изготовления, упаковки и продажи подобных средств, часто под одним названием могут распространяться совершенно различные вещества или поддельные смеси. Количество действующих и посторонних веществ, например, других препаратов или токсичных компонентов, также сильно варьируется.

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