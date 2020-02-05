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Вистачить на 30 випадків: Україна отримала тест-системи для діагностики смертельного коронавірусу

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Системи тестування для діагностики китайського коронавірусу 2019 n-CoV привезли в Україну. Наразі вони перебувають на митному кордоні.

Їх вистачить для виявлення 30 випадків захворювання. Про це повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає zn.ua.

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Коронавірус

Коронавірус

pravda.com.ua

"Реагенти в складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу", – відзначили в пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Скіпальський зазначив, що 11 пацієнтам в Україні зняли підозру на коронавірус, ще двоє перебувають на діагностиці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізували шістьох студентів із Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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