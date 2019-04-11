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Вірус грипу будуть атакувати в "точці збору": що відкрили вчені

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Вчені з Португалії показали, що вірусні включення, які виникають під час інфекції грипу, пов'язані зі збіркою генома вірусу, вони відокремлюють вірусні частинки і полегшують їх подальшу взаємодію в рідкому середовищі.

Результати цих досліджень опубліковані в Nature.com

Вірусні включення мають характеристики рідких органел, вони не мають розділяючої мембрани, швидко обмінюються матеріалом і адаптуються до змін навколишнього середовища.

Формування вірусних включень передує взаємодії між частинками віруса . Щоб вірусна частка була повністю функціональною, вісім компонентів РНК-геному повинні бути упаковані у віріоні. Утворення вірусних включень, пов'язане зі зміною мембран клітини людини для організації умов розмноження вірусу.

Виявлення ключових особливостей вірусних включень може забезпечити засоби контролю їх утворення і підтримки під час інфекцій грипу типу А, які представляють серйозну загрозу для здоров'я людини, викликаючи щорічні епідемії і періодичні пандемії.

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