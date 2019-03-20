Випалювати лазером: медики запропонували радикальний метод боротьби з алкоголізмом

Медики Дослідницького інституту Скріпса (США) запропонували новий радикальний метод лікування алкоголізму. Він полягає у випалюванні частини мозку, яка відповідає за залежність.

За допомогою лазерів лікарі впливали на мозок мишей і деактивували клітини, які спонукають бажання вжити алкоголь, пише Eurek Alert.

"Це відкриття захоплює ‒ це означає, що у нас є ще одна загадка нейронного механізму, що керує споживанням алкоголю", ‒ пояснив автор дослідження Олів'є Джордж.

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Для лікування людей лазерний метод застосовувати не будуть через високий ризик нашкодити, однак ці дослідження будуть удосконалені. Олів'є Джордж вважає, що ідентифікація нейронів, що відповідають за алкоголізм, відкриває двері до розробки лікарської терапії або генної терапії.

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявляли, що люди, які вживають невеликі порції спиртного, набагато рідше потрапляють до лікарень, ніж непитущі або алкоголіки.

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