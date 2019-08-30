Вимруть мільйони: світові спрогнозували медичну катастрофу

Вироблення стійкості людини до антибіотиків призведе до величезної кількості смертей, навіть від найпростіших інфекцій.

Про це попередила головний лікар Великобританії Саллі Девіс, пише Daily Mail.

"Антибіотики лежать в основі сучасної медицини – ви не можете перенести будь-яку операцію, не ризикуючи інфекцією. Принаймні, 10 мільйонів можуть померти щороку, якщо ми і далі будемо звикати до антибіотиків", – сказала вона.

Через антибіотики можуть померти мільйони sakhaday.ru

За словами Девіс, вироблення стійкості до ліків відбувається через те, що сучасне тваринництво практично повністю використовує корми, в яких містяться гормони росту. Медик упевнена, що необхідно відмовитися від імпорту м'яса і риби з країн, де зловживають застосуванням антибіотиків у розведенні тварин.

"Хвороби можуть адаптуватися, щоб перестати реагувати на антибіотики, створені для їх лікування. Це означає, що незначна інфекція, така як шкірна рана, може виявитися смертельною", – наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, останні дослідження вказують на те, що з віком прийом антибіотиків серйозно збільшує ризик інсульту й інфаркту для жінок.

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