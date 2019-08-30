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Вимруть мільйони: світові спрогнозували медичну катастрофу

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Вироблення стійкості людини до антибіотиків призведе до величезної кількості смертей, навіть від найпростіших інфекцій.

Про це попередила головний лікар Великобританії Саллі Девіс, пише Daily Mail.

"Антибіотики лежать в основі сучасної медицини – ви не можете перенести будь-яку операцію, не ризикуючи інфекцією. Принаймні, 10 мільйонів можуть померти щороку, якщо ми і далі будемо звикати до антибіотиків", – сказала вона.

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Через антибіотики можуть померти мільйони

Через антибіотики можуть померти мільйони

sakhaday.ru

За словами Девіс, вироблення стійкості до ліків відбувається через те, що сучасне тваринництво практично повністю використовує корми, в яких містяться гормони росту. Медик упевнена, що необхідно відмовитися від імпорту м'яса і риби з країн, де зловживають застосуванням антибіотиків у розведенні тварин.

"Хвороби можуть адаптуватися, щоб перестати реагувати на антибіотики, створені для їх лікування. Це означає, що незначна інфекція, така як шкірна рана, може виявитися смертельною", – наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, останні дослідження вказують на те, що з віком прийом антибіотиків серйозно збільшує ризик інсульту й інфаркту для жінок.

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Великобританія
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