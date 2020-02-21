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"У мікроскопі ніхто не бачив!" На українському телеканалі заявили, що ВІЛ не існує. Відео

1.4т
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Ведуча програми про здоров'я на одеському телеканалі стверджувала, що ВІЛ нібито не існує.

Таку заяву на каналі "Глас" зробила "експертка" Світлана Кокшарова. Жінку представляють як "автора методик і президента міжнародного клубу програми "Азбука здоров'я" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Шкідливі віруси в організмі існують, крім таких "пустушок", як ВІЛ. Зараз багато хто буде обурюватися. Цього вірусу в мікроскопі ніхто не бачив!" – переконувала жінка глядачів.

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На Одеському телеканалі "Глас" заявили: ВІЛ не існує

На Одеському телеканалі "Глас" заявили: ВІЛ не існує

Колаж

"У мікроскопі ви можете побачити трихомонаду, вірус грипу, гепатиту, грибки і багатьох інших представників мікрофлори... Так, ці мікроорганізми беруть участь у пожиранні вашого гниючого тіла. Але! Вони не є причиною хвороби", – продовжила вона обманювати українців.

Як лікування більшості хвороб Кокшарова пропонує пити воду і олію, яку вона ж і продає в своєму магазині. Зазначимо, свої товари некомпетентна ведуча рекламує під час ефіру на телеканалі. Вони стоять на столі поруч із нею.

Українці розкритикували ролик у коментарях, зажадавши залучити Кокшарову до відповідальності.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Підкреслимо: за десять місяців 2019 року в Україні, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, було зареєстровано 13 207 нових випадків ВІЛ-інфекції (з них 62 дитини до 14 років).

Всього з 1987 року в Україні зареєстровано 346 454 нових випадки ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні померла 50 691 особа.

Темпи поширення ВІЛ в Україні

Темпи поширення ВІЛ в Україні

Як писав OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що в Україні досі поширені упередження проти ВІЛ-інфікованих і людей, хворих на СНІД.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я СНІД
Місце
Україна Одеса
Теги
шахраї видео ВІЛ СПІД
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахахаха ))))) с каждым днём внаукраине всё веселее и веселее)))) ВИЧ нету, зато дБлов полно)))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
На украинских телеканалах скажут всё, что пожелает олигарх, а рагули и поверят.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не удивлюсь, что вместо цивилизованной медицины в Цэевропе будут практиковать крестные ходы, черные мессы, благодатное сжигание на кострах и спивание Щеневмерлой.
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