"У мікроскопі ніхто не бачив!" На українському телеканалі заявили, що ВІЛ не існує. Відео

Ведуча програми про здоров'я на одеському телеканалі стверджувала, що ВІЛ нібито не існує.

Таку заяву на каналі "Глас" зробила "експертка" Світлана Кокшарова. Жінку представляють як "автора методик і президента міжнародного клубу програми "Азбука здоров'я" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Шкідливі віруси в організмі існують, крім таких "пустушок", як ВІЛ. Зараз багато хто буде обурюватися. Цього вірусу в мікроскопі ніхто не бачив!" – переконувала жінка глядачів.

На Одеському телеканалі "Глас" заявили: ВІЛ не існує Колаж

"У мікроскопі ви можете побачити трихомонаду, вірус грипу, гепатиту, грибки і багатьох інших представників мікрофлори... Так, ці мікроорганізми беруть участь у пожиранні вашого гниючого тіла. Але! Вони не є причиною хвороби", – продовжила вона обманювати українців.

Як лікування більшості хвороб Кокшарова пропонує пити воду і олію, яку вона ж і продає в своєму магазині. Зазначимо, свої товари некомпетентна ведуча рекламує під час ефіру на телеканалі. Вони стоять на столі поруч із нею.

Українці розкритикували ролик у коментарях, зажадавши залучити Кокшарову до відповідальності.

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Підкреслимо: за десять місяців 2019 року в Україні, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, було зареєстровано 13 207 нових випадків ВІЛ-інфекції (з них 62 дитини до 14 років).

Всього з 1987 року в Україні зареєстровано 346 454 нових випадки ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні померла 50 691 особа.

Темпи поширення ВІЛ в Україні

Як писав OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що в Україні досі поширені упередження проти ВІЛ-інфікованих і людей, хворих на СНІД.

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