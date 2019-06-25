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"Викликає тривогу!" Названа нова небезпека смартфонів

1.1тЧитати матеріал російською

Основна небезпека смартфонів для здоров'я людини полягає у великій кількості бактерій, що виникають там через постійне використання в громадських місцях.

Користувачі телефонів звикли носити їх всюди, але рідко замислюються про елементарну гігієну. Найбільш небезпечними є телефони медпрацівників, пише "Rg.ru Digital".

"Смартфони, які використовуються медиками в установах охорони здоров'я, накопичують в собі особливо патогенну мікрофлору. 85% бактерій, виявлених у мобільних пристроях, стійкі до антибіотика пеніциліну, а 50% продемонстрували високу адгезію, тобто здатність закріплюватися на поверхнях", – уточнили в ЗМІ.

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Це означає, що під час перебування в палаті у зараженого хворого на телефоні лікаря збираються бактерії, які він буквально несе з собою.

"Широке використання телефонів у лікарнях і медичних закладах викликає серйозне занепокоєння, що стосується поширення внутрішньолікарняних інфекцій, особливо, в тих місцях, де повинні дотримуватися високі стандарти гігієни – наприклад, в операційних", – заявила професор Західного університету Сан-Паулу в Бразилії Ліззіан Кретлі.

Смартфон

Смартфон

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, ще однією небезпекою смартфонів є шкода слуху, що наноситься під час прослуховування музики. Близько 50% молодих людей у віці від 12 до 35 років по всьому світу ризикують втратити слух через занадто гучне звукове середовище.

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