Викликає рак: з'ясувався небезпечний компонент суміші для вейпів

Головною небезпекою в сумішах вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь.

Вітамін Е не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легень, передає 360.tv.

За словами кандидата медичних наук, кардіолога Ярослава Ашихмина, замінювати звичайні сигарети електронними не варто.

"Сьогодні є виключно ефективні засоби медикаментозні для того, щоб людина, яка хоче припинити курити – припинила", – сказав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європі була зафіксована перша смерть через вейп. 18-річний хлопець пробув в комі майже місяць, після чого помер.

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