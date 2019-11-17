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Викликає рак: з'ясувався небезпечний компонент суміші для вейпів

1.9т
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Головною небезпекою в сумішах вейпа є вітамін Е і пропіленгліголь.

Вітамін Е не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легень, передає 360.tv.

За словами кандидата медичних наук, кардіолога Ярослава Ашихмина, замінювати звичайні сигарети електронними не варто.

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"Сьогодні є виключно ефективні засоби медикаментозні для того, щоб людина, яка хоче припинити курити – припинила", – сказав лікар.

Викликає рак: з'ясувався небезпечний компонент суміші для вейпів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європі була зафіксована перша смерть через вейп. 18-річний хлопець пробув в комі майже місяць, після чого помер.

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Тег
куріння
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
заменять обычные сигареты электронными не стоит... Чот мне подсказывает, что в новости торчат уши, сигаретных корпораций)!
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