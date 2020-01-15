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"Вік страждань": названо найгірший період у житті людини

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Середній вік близько 47 років є "віком страждань" для людини.

Про це повідомив британський економіст Девід Бленчфлауер, передає Bloomberg.

Експерт вважає, що крива нещастя має форму U, та її пікова точка припадає в середньому на 47,2 року, ці роки і були названі найбільш нещасливими для людини.

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Економіст у своєму дослідженні вивчив людей зі 132 країн, і зазначив, його твердження актуальне для будь-якої країни – як розвиненої, так і тієї, що розвивається.

Він пояснив, що "вік страждань" доводиться на середні роки незалежно від середнього рівня доходів або тривалості життя.

Страждання людини (ілюстрація)

Страждання людини (ілюстрація)

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики назвали "смертельно небезпечний" вік для чоловіків і жінок.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Великобританія
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