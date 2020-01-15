"Вік страждань": названо найгірший період у житті людини

Середній вік близько 47 років є "віком страждань" для людини.

Про це повідомив британський економіст Девід Бленчфлауер, передає Bloomberg.

Експерт вважає, що крива нещастя має форму U, та її пікова точка припадає в середньому на 47,2 року, ці роки і були названі найбільш нещасливими для людини.

Економіст у своєму дослідженні вивчив людей зі 132 країн, і зазначив, його твердження актуальне для будь-якої країни – як розвиненої, так і тієї, що розвивається.

Він пояснив, що "вік страждань" доводиться на середні роки незалежно від середнього рівня доходів або тривалості життя.

Страждання людини (ілюстрація)

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