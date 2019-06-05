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/Новини медицини

Вигорання на роботі: як розпізнати і чим загрожує здоров'ю

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Професійне вигорання визнано явищем, яке впливає на стан здоров'я і працездатність.

До його симптомів належать втрата енергійності і почуття виснаження, повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Крім цього, люди з професійним вигоранням схильні до негативних думок про роботу і бажання дистанціюватися від неї.

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"Це синдром, який виникає через хронічний стрес на робочому місці. Тобто хронічний стрес на роботі може привести до вигорання", – уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, підкресливши, що це не є захворюванням.

Ілюстрація

Ілюстрація

24.tv

Як писав OBOZREVATEL, серед ознак вигоряння – неспокійний сон, розлад травлення і проблеми з ШКТ, постійні думки про роботу, прагнення до усамітнення, погіршення концентрації, різкі зміни настрою, скачки артеріального тиску, а також відсутність часу на проведення часу з сім'єю і особисте життя.

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Україна
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