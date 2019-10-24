Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Відстеження вірусу ВІЛ: Дослідники показують, як патогени СНІДу розмножуються в тілі

293 Читати матеріал російською

Вчені досягли успіху у використанні зображень з високою роздільною здатністю для візуалізації аж до мілісекунди, як вірус імунодефіциту людини розмножується в живих клітинах господаря, і які молекули йому потрібні для цієї мети.

Щоб краще лікувати хвороби, ми повинні розуміти, як вони виникають. Міжнародна команда дослідників під керівництвом доктора Сирила Фаварда і доктора Дельфіни Муро з Інституту досліджень інфекційних захворювань в Монтпелье у співпраці з професором Крістіаном Егелінгом з Лейбніцького інституту фотонних технологій (ЛІФТ) в Університеті Фрідріха Шиллера в Єні і Оксфордському університеті на даний момент досягли успіху у використанні зображень з супервисокою роздільністью для візуалізації до мілісекунди, як ВІЛ розмножується в живих клітинах господаря, і які молекули йому потрібні для це мети.

Використовуючи STED флуоресцентну мікроскопію з супервисокою роздільною здатністю, дослідники вперше забезпечили прямий доказ того, що патоген СНІДу створює певне ліпідне оточення для реплікації. "Ми, таким чином, створили механізм дослідження, як цього розмноження потенційно можливо запобігти", - каже Крістіан Егелінг. Команда дослідників, яка також включила вчених з Барселони і Сауспорта, в Австралії, опублікувала результати в журналі Science Advances 2 жовтня 2019.

Дослідники сфокусувалися на шлюзі, через який ВІЛ вірус (вірус імунодефіциту людини) виникає з клітини, після того, як він її інфікував: мембрана плазми клітини господаря. Вони використовували протеїн Gag як маркер, який координує процеси, задіяні в збірці частинок вірусу. "Там, де накопичується цей протеїн, відбуваються вирішальні процеси, які призводять до того, що вірус вивільняється і інфікує інші клітини", - пояснює Крістіан Егелінг. Щоб розшифрувати це, дослідники вивчили дифузію на точках виникнення частинок вірусу. Вони виявили, що тільки певні ліпіди взаємодіють і вибірково використовуються ВІЛ. Хоча ці ліпіди в принципі вже були відомі, команда дослідників змогла довести цю взаємодію безпосередньо в живих інфікованих клітинах вперше.

Точка для атаки на запобігання вірусів від розмноження

"Це забезпечує нас потенційною ціллю для антивірусних ліків", - каже Крістіан Егелінг. - "Знання того, які молекули потрібні ВІЛ для того, щоб покинути клітку і розмножитися, є вирішальною передумовою для вивчення того, як можна цьому запобігти. З нашою технологією, ми тепер можемо безпосередньо слідувати за цим ". Крістіан Егелінг і його команда тепер хочуть розробити антитіла, які атакують саме ці молекули - і, таким чином, придушити поширення вірусу.

"Ми хочемо не тільки вивчити ці антитіла з медичної точки зору, але також виявити, як їхню біофізичну взаємодію можна використати для збільшення їх ефективності", - каже Еггелінг, описуючи свою дослідницьку програму. "З цією метою, ми аналізуємо біологічні процеси - конкретно взаємодію клітин і молекул - за допомогою фізичних параметрів, таких, як дифузія. Понад рік тому, фізик переїхав з Оксфорда в Єну. На додачу до свого професорства в області мікроскопії супервисокої роздільності в університеті, він очолює дослідницьку кафедру біофізичних зображень в ЛІФТ. Він також веде свою дослідницьку групу у Відділі імунології людини Медичної дослідницької ради і в Центрі зображень Вольфсона Інституту молекулярної медицини Везеролла при Оксфордському університеті.

Крістіан Егелінг просторово об'єднує техніку флуоресцентної мікроскопії з супервисокою роздільною здатністю з методами, які дозволяють відслідковувати в реальному часі пересування зазначених молекул для того, щоб розуміти, як розвивається хвороба на мінімальному молекулярному рівні. Це дозволяє йому і його команді дослідників вивчати індивідуальні молекули - наприклад, в мембранах клітин - в живих клітинах в просторі і часі. "Це дозволяє нам виявляти клітинні механізми на молекулярному рівні, що було більш, ніж занадто швидко для попередніх методів дослідження, і працювати на надзвичайно малій просторовій шкалі.

Крістіан Еггелінг вже провів дослідження нових технік флуоресцентної мікроскопії з супервисокою роздільною здатністю в Інституті біофізичної хімії ім. Макса Планка в Геттінгені в групі Штефана В. Хеля. Разом з Еріком Бетциґом і Вільямом Е. Мернером, Штефан Хель отримав Нобелівську премію з хімії в 2014. У Єні, Крістіан Егелінг в даний момент тісно співпрацює з біологами і фізиками, щоб дізнатися, як ці методи можуть бути використані для того, щоб виявляти захворювання раніше і більш точно, і, можливо, навіть попереджати їх. Читайте більше на virus-stop.com.ua

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини