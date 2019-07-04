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Відпочивали в горах: в Карпатах отруїлися 8 людей

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В Івано-Франківській області 8 осіб було госпіталізовано через отруєння.

Туристи з Одеської та Кіровоградської областей відпочивали в долині Кринта біля села Замагора в Верховинському районі. Про це повідомляється на сайті державної адміністрації області.

Ввечері 3 червня надійшло перше повідомлення про погіршення стану здоров'я відпочиваючих. Четверо постраждалих були доставлені каретою швидкої допомоги в Верховинську ЦРЛ. За ніч в лікарню привезли ще чотирьох туристів.

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село Замагора

село Замагора

Скріншот ikc.if.ua

Станом на 5 годину ранку 4 червня з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості госпіталізовано вісім осіб, з них троє дітей.

Раніше MedOboz писав, що в літньому таборі "Салют" в курортному селі Коблево Миколаївської області отруїлися більше 40 дітей.

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Теми
здоров'яЛітній відпочинок
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Тег
отруєння
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