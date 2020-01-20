Відомий психіатр запропонував неймовірно простий спосіб лікування депресії

Психічні розлади можуть бути викликані запаленням тканин мозку, через що звичайні протизапальні препарати можуть допомогти в лікуванні депресії.

Про це глава кафедри психіатрії Кембриджського університету професор Едвард Білмор (Edward Bullmore) написав у статті для The Guardian.

За його словами, саме запалення неминуче супроводжує багато захворювань, але, якщо раніше досліджували тільки його глибокий зв'язок з хворобами організму, зараз стає зрозуміло, що воно так само пов'язано й з розладами мозку та розуму.

Експерименти показали, що запальні процеси можуть викликати порушення в роботі мозку, в залежності від ділянки ураження спричинити за собою ті чи інші психічні розлади.

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Знайшли зв'язок між запаленнями і такими хворобами як розсіяний склероз, шизофренія.

Депресія теж пов'язана із запальними процесами, але поки не ясно, вони супроводжують хворобу чи ж є її причиною.

Якщо з'ясується, що саме запалення можуть викликати розлад, то протизапальні ліки будуть діяти як антидепресанти.

На даний момент в рамках цієї теорії вже почали розробляти нові препарати для лікування і набирати для випробувань людей з клінічною депресією і підтвердженими аналізом крові запальними процесами.

Нагадаємо, раніше жінка ризикнула життям і пішла на радикальний медикаментозний метод боротьби з депресією, - ризик приніс їх полегшення.

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