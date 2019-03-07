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/Новини медицини

Відомий лікар написав Гройсману розгромного листа про Супрун

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Відомий лікар-психіатр, дисидент Семен Глузман написав відкритого листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, в якому розкритикував діяльність в.о. голови МОЗ Уляни Супрун.

У ньому він поклав на чиновницю відповідальність за те, що працівники десятків структур МОЗ уже кілька місяців не можуть отримати зарплату. Глузман обурився дивним розпорядженням Супрун і її безкарністю за це, закликавши владу України відреагувати на наявну ситуацію.

Нижче наводимо повний текст листа без змін.

Семен Глузман

Семен Глузман

Цензор.НЕТ

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Відкритий лист прем'єр-міністру України Гройсману Володимиру Борисовичу

Шановний Володимире Борисовичу!

Досить давно я зрозумів, що дама, яка виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України, за своїм фактичним положенням і своїми повноваженнями є найголовнішим чиновником у нашій все ще не правовій державі. На жаль, її повноваження та ступінь її безкарності значно перевищують також Ваші і навіть Петра Олексійовича.

Лише один приклад, надзвичайно свіжий. Всі 24 науково-дослідних інститути, що працюють у системі Міністерства охорони здоров'я України, вже третій місяць не мають можливості виплачувати зарплату своїм працівникам. Хоча відповідні фінанси МОЗ давно отримані. Підстава — особисте розпорядження пані Супрун.

Як Ви, напевно, не знаєте, така поведінка в. о. міністра є протиправною і підлягає кримінальному переслідуванню. Зауважу також, що тисячі людей, як самих працівників науково-дослідних інститутів, так і їхні родичі, друзі і знайомі, які знають про цю ситуацію, цілком ймовірно, не голосуватимуть за Петра Олексійовича Порошенка саме з цієї причини, через очевидне правове свавілля і безкарність влади в особі міністра охорони здоров'я.

Я вже давно не є прихильником адміністративних талантів Петра Олексійовича і Ваших.

Життя навчило мене багато чому, зокрема і громадянській тверезості. Але я не відчуваю радості у зв'язку з неминучим падінням популярності кандидата Порошенка, зокрема і з цієї специфічної причини. Незважаючи на своє критичне ставлення до чинного президентства Петра Олексійовича і до результатів Вашого, Володимире Борисовичу, керівництва, я відчуваю щире співчуття до моїх колег, які й без того раніше не купалися в розкоші.

Семен Глузман, лікар, громадянин України. 6 березня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Глузман звернувся до директора ЦРУ США Джини Хаспел у зв'язку з руйнівною діяльністю Супрун в Україні.

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Особи
Семен ГлузманУляна СупрунВолодимир Гройсман
Місце
Україна
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Petrunya Vladimir
Petrunya Vladimir
Глузман активный член медицинской мафии им. Бахтеевой- Богомольца, которых отпихнули от корыта бюджета. А Глузмана не назначили министром МОЗ.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Всегда уважала Глузмана, а сейчас нет. Его тоже гложет зависть, как и Амосову и Богомолец.
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Галенко Николай
Галенко Николай
Глузман уже не первый раз тянет мазу за доктора Тодорова и иже с ним, так лбидно что какая-то американка отогнала от корыта. Знвю не понаслышке, сколько наших бывших граждан еврейской национальности в США угодили за решётку, думали что пиндосы лохи и полезли дерибанить Medicaid и Medicare, государственные страховые агенстваи.
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