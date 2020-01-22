Відома фармкомпанія підкуповує лікарів!

Велика фармкомпанія KRKA більше 10 років займається підкупом лікарів в Румунії і веде облік хабарів в Excel.

Дану інформацію про словенського виробника (контракти, документи, таблиці) отримало румунське видання Libertatea разом з показаннями декількох співробітників.

Словенська KRKA потрапила в скандал з хабарами лікарям Колаж

Корпорація з виробництва дженериків, яка займає лідируючі позиції на румунському фармринку, підкуповує медиків, пропонуючи їм гроші і оплату відпусток. Від лікарів потрібно було тільки призначати своїм пацієнтам препарати від KRKA.

KRKA вела список всіх лікарів, вказуючи їх повне ім'я та скільки знадобиться кварталів, щоб хабар медику окупився. Детальний розбір інформації опублікувало видання Рharma.net.ua.

Список лікарів, з якими працювала KRKA Рharma.net.ua

Також лікарів ділили на декілька категорій:

А1 – лікарі з високим потенціалом, які виписують препарати KRKA;

А2 – лікарі з високим потенціалом, які виписують рецепти як на препарати KRKA, так і на конкурентів;

А3 – лікарі з високим потенціалом, які виписують рецепти на конкурентів.

Колонка "Аванс" Рharma.net.ua

Цікава колонка "Аванс": скільки грошей лікар отримав на відпустку, на участь в конференціях. Власниця приватної клініки в Бухаресті в обмін на "аванс" пообіцяла призначати не менше (!) 200 упаковок Білобілу в місяць до кінця року.

Колонка "Амортизаційний період" Рharma.net.ua

Колонка "Амортизаційний період": компанія оцінює, скільки буде потрібно, щоб отримати віддачу від хабарів, даних кожному лікарю (зазвичай це займало два-три квартали). Ті, хто виконують план, потрапляли в "програму лояльності". Дані Excel показують очевидний зв'язок між кількістю рецептів, виданих лікарем, і отриманим заохоченням.

Дані, які потрапили до рук журналістів, дають зрозуміти, як словенський виробник "чесним" шляхом домагається успішних продажів, виконує норми і чому все у нього добре.

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