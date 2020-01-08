Відносини "лікар-лікарня": як працювати за гідну зарплатню

Що робити лікарю в нових відносинах "лікар-лікарня"? Якщо коротко, лікарю потрібно зрозуміти свою цінність, переглянути відносини з профспілкою і створити новий договір з лікарнею. Отже, по порядку.

Треба готувати себе до ринкових відносин з лікарнею (фактично – з державою). Щоб вибудовувати ринкові відносини, потрібно розуміти свою цінність як спеціаліста. Шляхів декілька. Наприклад, для початку можна взнати зарплатний фонд закладу в абсолютній цифрі і співставити свою зарплату до всього зарплатного фонду. Також, взнати загальний бюджет лікарні і визначити, скільки складає загальний зарплатний фонд, ваша зарплата, витрати на медикаменти становлять, відповідно, у % від бюджету. Вже маєте пару цифр для розрахунків. Інший шлях, якщо ви спеціаліст і пацієнти хочуть саме вашої допомоги, порахуйте скільки НСЗУ перераховує закладу за медичну послугу спеціаліста, на якого йдуть пацієнти.

Якщо ви є членом профспілки , лікарня буде обговорювати ваші умови роботи і зарплату з головою профспілки. Ви ні на що не будете впливати. Якщо голова профспілки є незалежною людиною від адміністрації і буде відстоювати ваші інтереси у договорі, залишайтеся. У всіх інших випадках краще організовано вийти із профспілок і не поспішати вступати у нові всеукраїнські організації. Ви маєте можливість укласти колективний договір в межах компетенції структурного підрозділу. Є час продумати положення і порадитися з юристами, що там має бути прописано. Наприклад, колектив відділення інтенсивної терапії приймає рішення про перегляд відносин з лікарнею. Через інтенсивну терапію інфарктного відділення (5 лікарів і 5 мс) проходить 50 гострих інфарктів міокарда щомісяця. НСЗУ дає лікарні 750 000 грн на зарплату і медикаменти. Якщо ви є командою однодумців, то процес можна організувати і ні сестри, ні лікарі з роботи тікати не будуть.

В ході перемовин треба врахувати одну важливу річ: фінансування закладу йде за надання медичних послуг. Це кардинально має змінити ваше розуміння цінності вашої роботи. Якщо вашу роботу можна виміряти кількістю наданих послуг, не потрібно прив’язувати себе до тривалості робочого часу. Роботодавці при укладенні договору чи колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин, як передбачено трудовим законодавством. Отже, все можна змінювати порадившись з юристами, ви можете переглянути свій робочий час, передбачити додаткові права, пільги, гарантії і прописати це в договорі.

Ілюстрація

Складання договору, це творча робота, не кожному підійде. Найпростіше йти від бажаного до дійсного: опишіть свої ідеальні умови праці, які би ви хотіли мати, щоб виконувати роботу і робити її із задоволенням; проаналізуйте все, що заважає вам робити свою роботу ефективно; згадайте свої найжахливіші умови праці, конфлікти, і чого не вистачало вам, щоб достойно їх завершити. Всі ці думки треба викласти як “технічне завдання” і порадитися з юристом, як прописати це у договорі. Простими словами, договір:

повинен відповідати законодавству; не повинен містити зайвих зобов’язань, що навіть потенційно може заважати вам надавати медичні послуги, які відносяться до вашої спеціалізації; повинен містити чіткі фінансові розрахунки вашої зарплати.

Оптимально, прив’язати вашу зарплату до відсотку від вартості послуги або до об’єму виконаної роботи і розміру реімбурсації від держави. Це дасть змогу уникнути наступних маніпуляцій з вашою зарплатою і необхідністю перегляду зарплати щоразу після зміни курсу валюти чи зміни обсягу реімбурсації держави за медичні послуги.

Отже, ринкові відносини лікарів з лікарнями/керівництвом лікарень– одне із тих першочергових і важливих питань поряд із професійним наданням медичної допомоги, на якому потрібно лікарям зосередити увагу і час. Чим більше лікарі будуть готові до реформи стаціонарної медицини, тим менше буде розчарування, конфліктів чи безглуздих акцій під чужими знаменами про підйом зарплат медикам.

Оскільки, до цього часу лікарі стаціонарів не отримали чітких інструментів чи меседжів, які би мала надати держава в руки лікарів, щоб ті могли вибудовувати паритетні двосторонні зв’язки з керівниками/менеджерами лікарень, потрібно рухатися самостійно, бо часу не так багато. Запам’ятайте, ви не просите підйому зарплат, лікар – не жебрак. Зрозумій свою цінність і знайди законний спосіб отримати те, що належить тобі!

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