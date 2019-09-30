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"Відмовили нирки, почалися судоми": на Одещині лікарів звинуватили у смерті молодої мами

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У місті Татарбунари Одеської області жінка, яка народила дитину, через шість днів померла від HELLP-синдрому. Її сім'я звинуватила в цьому лікарів, заявивши, що ті не помітили ускладнення, яке з'явилося давно й давало про себе знати відповідними симптомами.

Про це написала родичка Анастасії Дуки – Вікторія на своїй сторінці у Facebook. За її словами, під час вагітності в аналізах у загиблої виявили підвищений білок, також у неї були сильні набряки. Одеські медики запевнили – з такими симптомами жінку потрібно було терміново доставити в обласну лікарню і призначати терапію.

"У Татарбунарах від недбалості лікарів померла молода 25-річна дівчина!!! Без мами залишилися двоє маленьких дітей. Настя тільки народила свою другу дитину, хлопчика, а через шість днів померла. Рідні вважають, що в смерті винні медики, які недообстежили дівчину", – написала родичка.

Загибла Анастасія Дука

Загибла Анастасія Дука

Facebook Анастасії Дуки

За словами Вікторії Дуки, жінка поїхала народжувати в призначений термін, коли почалися перейми. Пологи пройшли успішно, хлопчик був здоровим.

"Уже через пів години у жінки сильно заболіла голова, піднявся тиск і заболів живіт. Через декілька годин з такими симптомами Настя потрапила до реанімації, а лікарі навіть не повідомили про це її чоловіку. На питання про серйозність стану дружини лікарі запевняли, що все добре і хвилюватися не варто", – підкреслила вона.

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За її словами, хоч жінка народила о 7:30, але лише о 22:00 татарбунарські медики викликали швидку з Одеси.

"У Насті вже відмовили нирки, почалися судоми й був коматозний стан. Одеські медики після приїзду відмовлялися забирати Настю, адже вона була в дуже важкому стані й, за їхніми словами, Стас (Чоловік Анастасії. – Ред.) зрозумів, що та може померти в кареті швидкої допомоги", – додала родичка.

Жінка, яка померла через декілька днів після пологів

Жінка, яка померла через декілька днів після пологів

Facebook Анастасії Дуки

Вона розповіла, що, коли жінку привезли до Одеси, їй поставили діагноз HELLP-синдром. Той розвивається в третьому триместрі вагітності. За словами Вікторії Дуки, підвищений білок і набряки свідчили саме про це ускладнення.

"Нам повідомили, що з таким діагнозом Настя не мала народжувати природним шляхом, а їй обов'язково повинні були зробити кесарів розтин. Ми звинувачуємо лікарів у халатності й переконані, що зберегти їй життя могли, якби вчасно поставили діагноз. Тепер у Стаса залишилася тільки довідка про смерть його дружини. У ній написано, що померла Анастасія від HELLP-синдрому", – підсумувала родичка.

Родичі звинуватили лікарів

Родичі звинуватили лікарів

Facebook Анастасії Дуки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лубнах (Полтавська область) медики повідомили родичам прооперованого чоловіка про те, що він помер. Проте уже наступного дня виявилося, що лікарі переплутали пацієнтів з однаковими прізвищами й зателефонували не тій сім'ї.

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Місце
Україна Одеса
Теги
смерть лікарі
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