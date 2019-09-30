"Відмовили нирки, почалися судоми": на Одещині лікарів звинуватили у смерті молодої мами

У місті Татарбунари Одеської області жінка, яка народила дитину, через шість днів померла від HELLP-синдрому. Її сім'я звинуватила в цьому лікарів, заявивши, що ті не помітили ускладнення, яке з'явилося давно й давало про себе знати відповідними симптомами.

Про це написала родичка Анастасії Дуки – Вікторія на своїй сторінці у Facebook. За її словами, під час вагітності в аналізах у загиблої виявили підвищений білок, також у неї були сильні набряки. Одеські медики запевнили – з такими симптомами жінку потрібно було терміново доставити в обласну лікарню і призначати терапію.

"У Татарбунарах від недбалості лікарів померла молода 25-річна дівчина!!! Без мами залишилися двоє маленьких дітей. Настя тільки народила свою другу дитину, хлопчика, а через шість днів померла. Рідні вважають, що в смерті винні медики, які недообстежили дівчину", – написала родичка.

Загибла Анастасія Дука Facebook Анастасії Дуки

За словами Вікторії Дуки, жінка поїхала народжувати в призначений термін, коли почалися перейми. Пологи пройшли успішно, хлопчик був здоровим.

"Уже через пів години у жінки сильно заболіла голова, піднявся тиск і заболів живіт. Через декілька годин з такими симптомами Настя потрапила до реанімації, а лікарі навіть не повідомили про це її чоловіку. На питання про серйозність стану дружини лікарі запевняли, що все добре і хвилюватися не варто", – підкреслила вона.

За її словами, хоч жінка народила о 7:30, але лише о 22:00 татарбунарські медики викликали швидку з Одеси.

"У Насті вже відмовили нирки, почалися судоми й був коматозний стан. Одеські медики після приїзду відмовлялися забирати Настю, адже вона була в дуже важкому стані й, за їхніми словами, Стас (Чоловік Анастасії. – Ред.) зрозумів, що та може померти в кареті швидкої допомоги", – додала родичка.

Жінка, яка померла через декілька днів після пологів Facebook Анастасії Дуки

Вона розповіла, що, коли жінку привезли до Одеси, їй поставили діагноз HELLP-синдром. Той розвивається в третьому триместрі вагітності. За словами Вікторії Дуки, підвищений білок і набряки свідчили саме про це ускладнення.

"Нам повідомили, що з таким діагнозом Настя не мала народжувати природним шляхом, а їй обов'язково повинні були зробити кесарів розтин. Ми звинувачуємо лікарів у халатності й переконані, що зберегти їй життя могли, якби вчасно поставили діагноз. Тепер у Стаса залишилася тільки довідка про смерть його дружини. У ній написано, що померла Анастасія від HELLP-синдрому", – підсумувала родичка.

Родичі звинуватили лікарів Facebook Анастасії Дуки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лубнах (Полтавська область) медики повідомили родичам прооперованого чоловіка про те, що він помер. Проте уже наступного дня виявилося, що лікарі переплутали пацієнтів з однаковими прізвищами й зателефонували не тій сім'ї.

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