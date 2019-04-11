Відбілювання зубів визнали небезпечним

Вчені з Стоктонського університету в Нью-Джерсі з'ясували, що смужки для відбілювання зубів не так безпечні, як запевняють виробники.

Ці засоби для відбілювання можуть сильно пошкодити зуби, особливо при частому використанні, повідомляє Ridus.ru.

За словами фахівців, до складу відбілюючих смужок входить перекис водню, який руйнує кісткову речовину зуба, знижуючи в ній вміст важливих компонентів - дентину та колагену.

Щоб довести шкоду від застосування відбілюючих смужок, вчені обробили видалені зуби досліджуваними засобами, які продаються в аптеках. Для достовірності результатів частину зубів помістили в ємності з людською слиною.

Процедура відбілювання зубів смужками впливає на вміст колагену, а точніше зменшує його кількість. Тому, фахівці рекомендують використовувати смужки якомога рідше.

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