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Від чого помирають українці: з'явилася лякаюча статистика

1.1т
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Українці найчастіше помирають від наслідків захворювань системи кровообігу. Таких смертей налічується близько 70% за минулий рік.

Відповідні дані представив інтерактивний сервіс "Причини смерті в Україні – 2018", який створили Український центр громадських даних і Державна служба статистики України.

Так, відзначається, що від таких хвороб померло більше 387 тисяч українців. Серед вбивць лідирують атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.

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Від чого помирають українці

Від чого помирають українці

Ілюстрація

На другому місці знаходяться онкологічні хвороби. Вони забрали життя 77 тис. українців. Найчастіше це був рак легенів, грудей і шлунка.

Ще більше 30 тисяч людей померли у результаті отруєння, травм та інших зовнішніх факторів. 24 тисяч смертей сталися через ураження органів травлення.

Від інфекційних хвороб загинули 8,9 тисячі осіб. Найбільше – від СНІДу і різних форм туберкульозу.

Всього за рік, згідно з даними цього сервісу, померли 574 тисяч осіб (у статистиці не враховувалися дані з непідконтрольних територій).

Від чого помирають українці: з'явилася лякаюча статистика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щорічно вмирають 1100 осіб від онкологічного захворювання шкіри – меланоми. За словами медиків, цей вид раку стає все більш агресивним.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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