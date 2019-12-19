Від чого помирають українці: з'явилася лякаюча статистика

Українці найчастіше помирають від наслідків захворювань системи кровообігу. Таких смертей налічується близько 70% за минулий рік.

Відповідні дані представив інтерактивний сервіс "Причини смерті в Україні – 2018", який створили Український центр громадських даних і Державна служба статистики України.

Так, відзначається, що від таких хвороб померло більше 387 тисяч українців. Серед вбивць лідирують атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.

Від чого помирають українці Ілюстрація

На другому місці знаходяться онкологічні хвороби. Вони забрали життя 77 тис. українців. Найчастіше це був рак легенів, грудей і шлунка.

Ще більше 30 тисяч людей померли у результаті отруєння, травм та інших зовнішніх факторів. 24 тисяч смертей сталися через ураження органів травлення.

Від інфекційних хвороб загинули 8,9 тисячі осіб. Найбільше – від СНІДу і різних форм туберкульозу.

Всього за рік, згідно з даними цього сервісу, померли 574 тисяч осіб (у статистиці не враховувалися дані з непідконтрольних територій).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щорічно вмирають 1100 осіб від онкологічного захворювання шкіри – меланоми. За словами медиків, цей вид раку стає все більш агресивним.

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