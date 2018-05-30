"Ви там охр*ніли?!" Лікар "Охматдиту" показала зарплату за травень

Лікар-гематолог Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Софія Мацибох показала, яку зарплату вона отримала в цьому місяці. Так, працюючи на півтори ставки, лікар отримала зарплату у 5052,57 гривень.

"Загалом в цьому місяці: 1.5 ставки, 4 чергування (3 нічних, 1 добове), виконання обов'язків завідувачки відділення, і ще купа робочих принад. Висновок: моя заробітна плата за травень 2018 року 5052,57 гривень. Питання: ви там охрініли, чи що?!" - написала Мацибох у своєму Facebook.

Судячи з повідомлення, лікар має намір звернутися до суду, а не знову йти до головного лікаря, оскільки в бухгалтерії відповіли, що це його рішення.

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